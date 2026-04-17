Cómo lograr que un bebé se entretenga sin necesidad de pantallas

En la vida cotidiana, los padres enfrentan situaciones que requieren que los niños se entretengan solos. Sin embargo, el uso frecuente de dispositivos digitales para mantener la atención puede tener consecuencias negativas a largo plazo.

A este respecto, en The Conversation publicaron un trabajo que sugiere el uso de entre dos y cinco objetos no estructurados, seguros y versátiles que fomenten la creatividad e imaginación del niño.

Esto dado que las pantallas pueden parecer una solución inmediata y accesible, pero a la vez es una herramienta que conlleva multitud de desventajas a mediano plazo.

Implementación de espacios delimitados

Colocar esos objetos no estructurados en un área específica, como una alfombra, brinda un entorno seguro donde los niños pueden explorar de manera autónoma.

Los kits deben ser adaptados según la edad del niño, usando diferentes objetos que faciliten la exploración y el aprendizaje en breves períodos de tiempo.

Incorporar un ritual de inicio y cierre ayuda a estructurar estas actividades y favorece la autorregulación emocional del niño.

Kits de objetos transportables

El equipo de The Conversation que produjo el trabajo, y que reproducimos aquí bajo la licencia Creative Commons, cita una lista de objetos transportables de los cuales los bebés pueden hacer uso:

En la mesa de casa o un restaurante, bebés de 0–12 meses pueden explorar una cuchara de madera, un aro de silicona y un pañuelo con nudos durante breves periodos de 5–10 minutos.

Entre 12 y 24 meses, una minibolsa con 10–12 objetos cotidianos seguros y en pares permite pequeños ciclos de clasificación y descubrimiento a través del juego heurístico.

Entre 24 y 36 meses, materiales como contenedores, pinzas grandes y tapones favorecen “proyectos” autónomos mientras el adulto observa sin dirigir.

Es de destacar que conviene ofrecer pocos objetos cada vez, entre uno y cinco, según la edad, porque un exceso de estímulos dispersa su atención y dificulta una exploración profunda.

Efectos negativos de las pantallas

El uso excesivo de pantallas en la infancia puede conducir a la dependencia de estímulos intensos y reducir el interés por el juego autónomo e interactivo.

Expertos recomiendan evitar su uso total antes de los 12 a 18 meses, e incluso hasta los 6 años.

Las interacciones, como videollamadas ocasionales con familiares, pueden ser beneficiosas. Sin embargo, es crucial priorizar actividades que fomenten el juego físico y exploratorio sin depender de la tecnología.

Señales de dependencia de dispositivos digitales

Existen varias señales claras que indican una dependencia excesiva de dispositivos digitales en niños, como irritabilidad o ansiedad al limitar su uso. Estas conductas suelen acompañarse de cambios en el comportamiento y el rendimiento diario.

Cambios emocionales. La irritabilidad intensa, frustración o enfados desproporcionados aparecen cuando se interrumpe el acceso a pantallas, reflejando una dependencia emocional. También se observan ansiedad, tristeza o baja autoestima ligada al tiempo sin dispositivos.

Uso compulsivo. Los niños muestran dificultad para detenerse por sí solos, prolongando sesiones que interfieren con deberes, comidas o sueño, incluso perdiendo la noción del tiempo. Pueden usarlos a escondidas o ignorar normas establecidas sobre horarios.

Impacto en el sueño y la salud. Problemas para dormir, como insomnio o despertares nocturnos, surgen por exposición antes de acostarse, junto con fatiga crónica. Esto afecta la salud física, pudiendo llevar a sobrepeso por sedentarismo.

Bajo rendimiento escolar. Se nota falta de concentración, descenso en notas y desinterés por el estudio, ya que las pantallas desplazan otras responsabilidades. La atención sostenida se ve comprometida.

Aislamiento social. Prefieren interacciones digitales sobre juegos con amigos o familia, reduciendo habilidades de comunicación y sociabilidad real. Pierden interés en actividades previas como deportes o lectura.

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