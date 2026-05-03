Nuevo enfoque dietético hace proclive a la población a desarrollar más hemorroides

La Asociación Americana de Gastroenterología publicó directrices que destacan la importancia del consumo adecuado de fibra para prevenir hemorroides. Algo crucial si tomamos en cuenta que al menos la mitad de los adultos, a los 50 años, sufrirá un episodio de venas inflamadas con picazón o hemorroides.

A este respecto, la Dra. Trisha Pasricha, gastroenteróloga del Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston, entrevistada por NBC News, subraya que la ingesta diaria recomendada de fibra es de 38 gramos para hombres y 25 gramos para mujeres, y que actualmente solo alcanza un 5% y un 9% de la población, respectivamente.

Dieta y hábitos que contribuyen al desarrollo de hemorroides

El enfoque actual en dietas altas en proteínas animales puede perjudicar el consumo de alimentos ricos en fibra. Se resalta que la falta de este nutriente esencial puede resultar en estreñimiento, aumentando el riesgo de desarrollar hemorroides.

“El problema no es la proteína en sí”, dice Pasricha. “El problema es lo que no estás obteniendo cuando te centras en la proteína“.

Expertos sugieren priorizar fuentes de proteínas vegetales y alimentos ricos en fibra como semillas, legumbres y granos integrales.

Asimismo, los hábitos de uso del inodoro, especialmente el tiempo prolongado sentado, incrementan la presión en las venas anales y facilitan la aparición de hemorroides. Un estudio reciente indica que una gran mayoría de los adultos en sus 40 y 50 suelen utilizar sus smartphones mientras están en el baño, lo cual es contraproducente.

Tratamiento y manejo de las hemorroides

Para el tratamiento de las hemorroides, se recomiendan cremas esteroides y procedimientos clínicos poco invasivos, como la ligadura con banda y la coagulación infrarroja.

También se ofrecen estrategias caseras, como cambiar la posición al defecar y utilizar baños de asiento. A pesar de su naturaleza incómoda, muchas hemorroides se resuelven sin intervención médica.

Alimentos ricos en fibra

Los mejores alimentos ricos en fibra para incluir diariamente son legumbres, cereales integrales, frutas con cáscara, verduras, frutos secos y semillas. La cantidad recomendada es de 20 a 35 gramos de fibra al día.

Legumbres (las más ricas en fibra)

Judías blancas 25,4 g

Habas secas 19 g

Frijoles/lentejas/garbanzos 12–15 g

Guisantes secos 16,7 g



Cereales integrales

Avena, quinoa, arroz integral, pan integral (8,5 g / 100 g)

Bulgur, cebada, trigo sarraceno, mijo

Salvado de trigo y harina integral



Frutas (mejor con cáscara)

Higos secos y ciruelas secas (17 g / 100 g)

Dátiles (8,7 g / 100 g), albaricoques secos, pasas

Peras, manzanas, kiwi, bayas (2–3 g / 100 g)

Aguacates y cítricos



Verduras

Alcachofas (9,4 g / 100 g)

Espárragos, remolachas, champiñones, judías verdes, calabaza

Espinacas (6,3 g / 100 g), acelgas (5,6 g / 100 g), brócoli



Frutos secos y semillas

Almendras 14 g

Pistachos 11–14 g

Avellanas 10 g

Nueces 5,2 g

Semillas de chía 34,4 g

Semillas de lino molidas



Consejos prácticos

Aumenta la fibra gradualmente y bebe mucha agua para evitar molestias digestivas.

Incluye 1-2 porciones de legumbres semanales, cereales integrales en cada comida y fruta con piel como snack.

Las semillas de chía y psyllium son excelentes add-ons para batidos o yogur.

Incorporar estos alimentos te ayudará a alcanzar tu meta diaria de fibra y mejorar la salud digestiva, cardiovascular y el control glucémico.

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