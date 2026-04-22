La avena es ideal para la cena, pero no debes consumirla sola

La avena es reconocida por su riqueza en fibra, lo que contribuye a una mayor saciedad y mejora la digestión. Su bajo índice glucémico ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, favoreciendo el control del peso.

En este sentido, la doctora Conchita Vidales, jefa de la Unidad Nutrigenética en DEMYA Madrid, destacó en Elle la avena como una buena opción para la cena, ya que es un carbohidrato de absorción lenta. Reconoce que puede ayudar a evitar el picoteo y sugiere combinarla con proteínas o frutas para maximizar sus beneficios nutricionales.

“En general, no suelo recomendar cereales o hidratos de carbono por la noche. En el caso de la avena, en poca cantidad”, expresa.

“La avena es ideal si queremos cenar ligero, pero algo que nos reponga y nos sacie, aunque siempre combinada con proteínas, vegetales o frutas. Puede ser buena para no hacernos picar o comer de otros alimentos más calóricos. Además, es un cereal de fácil digestión, por lo que ayudará a dormir mejor”, añade la experta.

Formas de incluir la avena

Vidales recomienda que la avena se puede preparar en recetas que la incorporan de manera creativa, como tortillas o crepes. También se recomienda mezclarla con yogur o kéfir, lo que complementa sus efectos prebióticos.

¿En la mañana o en la noche? La elección de consumir avena en el desayuno o en la cena depende de los objetivos individuales. Para energía y saciedad durante el día, se recomienda en la mañana; mientras que para una cena ligera y digestiva, es ideal por la noche.

Propiedades de la avena

La avena es considerada una excelente fuente de proteína vegetal. Contiene entre 11.7 g y 17 g de proteína por cada 100 g, posicionándose como uno de los cereales con mayor contenido proteico. Aunque es incompleta, es rica en aminoácidos esenciales y superior a otros granos.

Aporta fibra, proteínas, vitaminas del grupo B y minerales como hierro y manganeso. Sus propiedades más destacadas son que ayuda a mejorar la digestión, aumenta la saciedad, puede contribuir a reducir el colesterol LDL y ayuda a controlar mejor el azúcar en sangre.

Composición básica.

La avena aporta principalmente carbohidratos de absorción relativamente lenta, junto con fibra soluble (sobre todo beta?glucanos), proteínas de mejor calidad que muchos otros cereales y algo de grasas saludables, sobre todo insaturadas.

También contiene vitaminas del grupo B, vitaminas E y minerales como hierro, magnesio, zinc, fósforo, potasio y manganeso.

Propiedades digestivas

El alto contenido de fibra soluble reduce la velocidad de absorción de azúcares, ayuda a regular el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.

Al formar un gel al contacto con el agua, provoca saciedad prolongada y puede apoyar en el control de peso cuando se consume en porciones adecuadas.

Salud cardiovascular y metabólica

Los beta‑glucanos de la avena ayudan a reducir el colesterol LDL (“malo”) y, junto con sus antioxidantes, favorecen la salud del corazón.

Su índice glucémico moderado contribuye a un mejor control de la glucosa en sangre, lo que la hace útil en dietas para personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 bien controlada.

Antioxidantes y piel

La avena contiene fitoquímicos únicos, como las avenantramidas, con acción antioxidante y antiinflamatoria varias veces más potente que otros polifenoles comunes.

Estas propiedades se aprovechan también en productos tópicos: ayudan a calmar irritaciones, sequedad y algunas afecciones cutáneas como dermatitis o eccema.

Recetas creativas con avena

La avena es muy versátil y, usada con frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, puede ayudarte a mantener una dieta equilibrada densa en fibra, carbohidratos complejos y algunos micronutrientes. A continuación tienes recetas creativas y sencillas para distintas comidas.

Desayuno: Bowl de avena “proteico”

Cocina ½ taza de copos de avena en agua o leche vegetal sin azúcar; cuando espese, añade 1 cucharadita de mantequilla de almendra o nuez y 1 huevo cocinado por encima (revuelto o frito).

Completa con 1 puñado de frutos rojos y una pizca de canela; así equilibras carbohidratos, proteína y grasas saludables, ideal para saciedad y energía prolongada.

Merienda: Barritas energéticas de avena y frutas

Tritura 1 taza de avena, 1 plátano maduro, 2 cucharadas de mantequilla de maní casera y opcionalmente semillas de chía o linaza; mezcla y compacta en un molde bajo.

Refrigera 1‑2 horas y corta en barritas; así tienes un snack con fibra, proteína vegetal y grasas saludables, útil para controlar el hambre entre comidas.

Almuerzo: Crepes o pizza de avena salada

Prepara una crepa de harina de avena (avena molida) con clara de huevo, espinaca picada y un poco de queso bajo en grasa, rellenando con verduras y pollo o atún al natural.

O bien, haz una base de “pizza” con avena (copos cocidos, cebolla, huevo y perejil), suma salsa de tomate ligera y queso fresco; así incluyes cereales integrales y vegetales en una comida principal equilibrada.

Cena: Hamburguesas o albóndigas de avena y legumbres

Mezcla lentejas o alubias cocidas trituradas con avena, cebolla, zanahoria, especias y un huevo o un poco de harina de garbanzo para ligar; forma hamburguesas y hornea o dora en una sartén antiadherente.

Sírvelas con una ensalada verde y una porción pequeña de aguacate o semillas; este plato combina fibra, proteína vegetal y grasas saludables, perfecto para una cena ligera pero saciante.

Snack dulce: Galletas o “muffins” de avena y plátano

Tritura 2 plátanos, 1 taza de avena, 1 huevo y opcionalmente 1 cucharada de cacao en polvo o maní; haz bolitas pequeñas y hornea hasta que estén firmes.

Estas galletas son bajas en azúcar añadida y aportan fibra, carbohidratos complejos y algo de proteína, ideales como merienda o postre funcional si controlas el tamaño de la porción.

También te puede interesar:

· Los riesgos de las bebidas energéticas: el caso de la muerte de la porrista no es único

· El consumo diario de naranja puede modificar el perfil lipídico de los pacientes con hígado graso

· Identifica los alimentos que te causan inflamación