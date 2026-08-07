Inmigrantes latinos denuncian que fueron deportados por sorpresa a África sin debido proceso

Un grupo de migrantes originarios de Honduras, Cuba y Ecuador denunció que fue deportado por autoridades migratorias de Estados Unidos a la República Centroafricana sin haber recibido información previa sobre su destino y sin que, según su versión, se respetaran las garantías de debido proceso durante su expulsión.

El caso salió a la luz luego de que el hondureño Brayan Sánchez difundiera videos y ofreciera una entrevista desde Bangui, capital del país africano, donde afirma permanecer junto con cuatro ciudadanos cubanos y un ecuatoriano tras ser trasladados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sánchez, quien residía en Miami y trabajaba como camionero, aseguró que fue detenido el 13 de mayo y posteriormente trasladado por varios centros de detención en Florida, Colorado, Arizona, California y Texas antes de abordar un vuelo con destino desconocido.

“ICE solamente me dijo: ya todo lo tuyo está cerrado, pero a la fuerza, no fue nada de voluntario. África nunca me lo mencionaron. Si a mí me lo hubieran mencionado, yo me voy para El Salvador, me voy a México al final, pero menos África. Nunca de voluntad mía. Nunca”, declaró.

De acuerdo con su testimonio, el vuelo duró alrededor de 21 horas e hizo escalas en Senegal y Nigeria antes de aterrizar en la República Centroafricana.

VIDEO| El hondureño Brayan Sánchez, quien residía en Miami, Estados Unidos, relata la odisea que está pasando al ser deportado a África: “Me pasó una tragedia, me trajeron secuestrado junto con otros emigrantes más a África; es una injusticia que nos trajeran para acá. Ahora? pic.twitter.com/yzRgdcFAOX — Radio América HN (@radioamericahn) August 2, 2026

Denuncian amenazas y falta de información durante el traslado

El migrante hondureño sostuvo que, antes del viaje, agentes migratorios les informaron que debían abordar el avión sin ofrecer mayores explicaciones sobre el destino. “¿Pero por qué nos mandan para allá?… no sabemos, simplemente van para allá”, relató Sánchez al recordar la conversación que asegura sostuvo con funcionarios de ICE.

El grupo afirma que permanece en un inmueble bajo restricciones de movilidad mientras las autoridades locales tramitan visas para su permanencia temporal. También denuncian dificultades para acceder a agua potable, alimentos adecuados y atención médica, además de enfrentar barreras por el idioma y la falta de información sobre su situación migratoria.

En un video difundido desde Bangui, el cubano Arístides Fernández García pidió apoyo de congresistas y organizaciones defensoras de inmigrantes. “Estamos pidiendo por favor a los congresistas del sur de la Florida, María Elvira Salazar, y a todas las personas que puedan ver este video, que lo hagan viral, que escuchen nuestra voz, que esto ha sido una injusticia y la estamos pasando bien mal”, expresó.

?| La Cancillería de Honduras ?? informa sobre las acciones de acompañamiento consular y diplomático brindadas en el caso del ciudadano Brayan Omar Sánchez Servellón, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos e intereses de las y los hondureños en el exterior,? pic.twitter.com/xHInMm3DXA — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) August 5, 2026

Caso ocurre en medio de política de deportaciones a terceros países

Las denuncias se producen mientras la administración del presidente Donald Trump amplía el uso de acuerdos con terceros países para recibir migrantes deportados desde Estados Unidos. Según el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, Washington mantiene acuerdos con países africanos como Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana, Camerún, República Democrática del Congo y la República Centroafricana para aceptar a personas expulsadas del territorio estadounidense.

El Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP) ha cuestionado estas deportaciones al sostener que, tras un fallo de la Corte Suprema en junio de 2025, algunas expulsiones se han realizado con escaso tiempo de notificación y sin suficientes garantías procesales. Sánchez sostiene que tenía una orden judicial que impedía su deportación y afirma que sus abogados consideran que su caso debe ser revisado.

“Hablé con abogados, me dicen: ‘no, a ti te tienen que retornar porque te han violado todos los derechos’”, aseguró.

Hasta el momento de la publicación, ICE no había respondido a una solicitud de información de EFE sobre las denuncias. Por su parte, el Gobierno de Honduras informó que realiza gestiones diplomáticas para dar seguimiento al caso y reiteró que apoyará un eventual retorno voluntario del ciudadano hondureño.

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