Premios Juventud 2026: fecha, hora y dónde ver la gala en vivo.

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. La vigésima tercera edición de Premios Juventud está a punto de arrancar. Por esta razón, te compartimos los detalles para seguir la transmisión en vivo del evento que tendrá lugar, por primera vez en su historia, en España.

La edición 2026 de la premiación será conducida por Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Jesús Vázquez. Decenas de estrellas se darán cita en el Auditorio Starlite de Marbella, en Andalucía, España, para celebrar lo mejor de la música y el entretenimiento.

Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la velada contará con presentaciones en vivo, reconocimientos especiales y contenido exclusivo que el público podrá seguir desde las plataformas digitales oficiales del evento.

Algunas de las estrellas que prestarán su voz para amenizar el show son: Carín León, artista más nominado de este año con 9 categorías, Kenia Os, Camilo, Eladio Carrión, Elena Rose, Jey One, Juan Duque, Christian Nodal y Ángela Aguilar.

A esta lista se unen: Quevedo, Ana Mena, Morat, Wisin, Yandel, Natanael Cano, Greeicy, Elvis Crespo, Farruko, Mau y Ricky, Juan Magán, Kapo, Xavi, Aria Vega, Alleh, Silvestre Dangond y La Oreja de Van Gogh.

¿Dónde y a qué hora ver el show en vivo de Premios Juventud 2026?

De acuerdo con el comité organizador del evento, la jornada arrancará con el segmento “Noche de Estrellas”, el cual incluirá entrevistas exclusivas con el talento invitado, análisis de moda, así como cápsulas especiales con el ‘behind the scenes’.

Dicha previa tendrá lugar este domingo 3 de septiembre a las 6:00 p. m. ET / 5:00 p. m. CT / 3:00 p. m. PT. En México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala a las 5:00 pm.

La ceremonia estelar dará inicio a las 7:00 pm. ET desde la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión. El público también podrá sintonizar el evento desde la plataforma de streaming ViX y la página YouTube.

¿Quiénes serán los artistas galardonados durante la edición 2026 de Premios Juventud?

La velada del 3 de septiembre se conocerá quién será el artista que se alzará con el mayor número de preseas. Hasta el momento, Carín León tiene más probabilidades gracias a sus 9 nominaciones; le siguen Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete nominaciones cada uno.

En esta contienda también figuran Karol G, Shakira, Rosalía, Aitana, Anitta, Maluma, Myke Towers, Quevedo y Romeo Santos, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Premios Juventud anuncia más artistas que se unirán a su transmisión en vivo, desde España

• Premios Juventud: ¿Quiénes son los artistas que se presentarán en la gala?

• Durante la entrega de “Premios Juventud 2026” se reconocerá a Marc Anthony y Yandel como ‘Agentes de Cambio’