Hijo de Jenni Rivera, Johnny López, dice que Rosie Rivera se habría aprovechado del escándalo para vender libros

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Johnny López se le hace muy extraño que cuando se desató el escándalo sobre la contabilidad de las fortuna que dejó su mamá Jenni Rivera, su tía Rosie Rivera aprovechó para promocionar su libro.

Y es que Johnny dijo en “El Gordo y La Flaca” que él y sus hermanos le pidieron una contabilidad a su tía, la albacea de las empresas que dejó la Diva de la Banda. Al mes siguiente de esto, apareció la nota en una revista mexicana, al mismo tiempo que ella empezaría a promocionar un libro.

Johnny también deja entrever que su tío Juan Rivera habría hecho lo mismo para promocionar su música. El más chico de los hijos de Jenni también expresó sentirse manipulado por sus tíos. Contó que cada vez que se les pedían cuentas a sus tíos lo evadían o decían que eran unos malagradecidos.

Durante la entrevista en el programa de chismes de Univision, Johnny aseguró que ya estaba en proceso de regresar a la escuela cuando su abuela Doña Rosa lanzó un video en YouTube sugiriendo que hiciera algo de provecho.

“Siempre he tenido mucho amor y respeto para ella y le llevo flores“, dijo Johnny. Sin embargo, el joven también dice que su abuela no lo conoce muy bien. “No conoce mi corazón, mis intenciones, y creo que se está dejando [llevar] por lo que dice otra gente cercana a ella“.

Johnny asegura que no le importa el dinero y sabe que el dinero no le va a traer felicidad. La intención de pedir la contabilidad era para ver la reacción de sus tíos y no le ha sorprendido como se han manejado las cosas.