Chiquis Rivera posa en traje de baño y presume perreo intenso con su novio en Instagram

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, sigue cerca del mar mediterráneo disfrutando de su cumpleaños número 38 en compañía de sus mejores amigas, sus parejas, y por supuesto su novio y prometido Emilio Sánchez. Obviamente, la hija de Jenni Rivera tuvo oportunidad de presumir la nueva figura que se gasta en traje de baño. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) Deslizar a la derecha.

Varios modelos y varias poses son las que ha publicado Chiquis Rivera en su cuenta de Instagram. Algunas de ellas con traje baños enteros, otros con traje de baño de dos piezas, pues si hay algo que envidiarle ahora o aplaudirle a la Abeja Reina es lo constante que ha sido en su pérdida de peso. Además, compartió divertidas fotos de perreo intenso con el productor audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez.

“Agradecimiento – Es la temática y el lema que guiará este nuevo año de Vida. Este cumpleaños no pedí nada. No desee que nada fuera diferente. Este cumpleaños simplemente agradecí la vuelta al sol. Estar viva, ser amada, sentir paz, tener salud y estar PRESENTE! Gracias Dios mío! Me siento preparada. Me siento ansiosa de ver TU plan para mi VIDA presentado ante mí.-JM”, escribió Chiquis. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera se fue a Grecia en un merecido regalo

Es como si todas las personas que rodean se hubiesen puesto de acuerdo para darle un merecido regalo. Cada uno de sus acompañantes publicó en sus redes sociales una felicitación de cumpleaños para el intérprete de El Honor y también sentidos mensajes de amor. Por supuesto, su novio Emilio fue uno de ellos. Emilio Sánchez y Chiquis Rivera en al 4HUNNID THE NEW CHAPTER en Los Ángeles. Foto: Vivien Killilea/Getty Images for 4HUNNID.

Foto: Getty Images

“Para mi mejor amiga, Es un hermoso honor enamorarme de ti todos los días. Te veo florecer en la vida como una de las personas hermosas más genuinas de la tierra e impactas a todas las personas con las que te cruzas, es una bendición estar tan cerca de eso. Nunca doy por sentada mi posición a tu lado, y prometo mostrarme siempre para ti de la misma manera que tú lo haces para nosotros. Existe esta conexión mágica, que es tan inexplicable, que llegamos a vivir en lo que hemos construido juntos. Doy gracias a Dios todos los días por ti. Estoy tan increíblemente emocionado de seguir haciendo vida contigo. Feliz cumpleaños, mi prometida”, escribió quien se convertirá en el esposo de a cantante en Instagram.

No hay duda que la Abeja Reina está en su mejor momento y desde aquí también la celebramos. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

