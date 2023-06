Chiquis Rivera se luce junto al mar, usando un vestido transparente que deja ver su bikini

Tras anunciar su compromiso con el fotógrafo Emilio Sánchez la cantante Chiquis Rivera se ha mostrado feliz, pero también ha sacado su lado sexy; como ejemplo está una fotografía que compartió en Instagram en la que aparece junto al mar, usando un vestido transparente que dejó ver su bikini y con ello su curvilínea figura. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Chiquis y Emilio se encuentran actualmente en Grecia, a donde viajaron con motivo del cumpleaños de ella. Ambos posaron en el exclusivo resort en el que se hospedaron para una foto que él publicó y que complementó con el mensaje: “Te amo. Feliz cumpleaños nena”. La artista comentó de inmediato el post de su prometido, y escribió: “Gracias por darme una vida hermosa”. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

Las celebraciones de Chiquis Rivera no han impedido que continúe con la promoción de su línea de prendas de compresión, que ha tenido mucho éxito. En un video que compartió en esa red social ella misma modeló un body de color blanco, que combinó con pantalones cargo y un sombrero, saliendo a la calle y hasta bailando muy sensual para la cámara. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

