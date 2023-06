Chiquis Rivera posa en ceñidos leggings azules y muestra cómo ha cambiado su cuerpo

Chiquis Rivera volvió a presumir su curvilínea figura, ahora en un video que compartió en sus historias de Instagram y en el que aparece usando ajustados leggings azules, mientras muestra los cambios en su cuerpo tras hacer ejercicio. Ella escribió en su publicación el mensaje: “Pensando en hacer fisicoculturismo”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante continúa con la segunda parte de su gira Abeja reina, y se presentó con gran éxito en Matamoros, conquistando al público con sus canciones y sus sensuales bailes. Ella publicó un clip con un un fragmento del show, y lo complementó con el texto: “Gracias por sus aplausos, por cantar conmigo, por los lindos detalles … pero más que nada por su tiempo. Los AMO con todo mi cora!!!!!!” View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Durante un reciente concierto de Banda MS en Los Ángeles Chiquis apareció en el escenario, causando furor entre los asistentes al cantar el tema “Inolvidable”, que hiciera famoso su mamá, Jenni Rivera. Para la ocasión ella optó por lucir unos pantalones de vinil y un body negro lleno de aberturas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

