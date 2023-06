Chiquis Rivera se luce en ajustado enterizo rojo durante su más reciente concierto

Chiquis Rivera ha vuelto a presentarse en concierto dentro de su gira Abeja reina, y ahora causó sensación en Matamoros, con un show muy completo en el que no podían faltar sus sexys atuendos, destacando un enterizo de color rojo que resaltó su curvilínea figura. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

La cantante lució muy animada mientras hacía su improvisada coreografía para la canción “La que está de moda soy yo”. En su cuenta de Instagram ella compartió un mensaje de agradecimiento a sus fans: “!!!MATAMOROS!!!! Gracias por sus aplausos, por cantar conmigo, por los lindos detalles … pero más que nada por su tiempo. Los AMO con todo mi cora!!!!!!” View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Desde hace varias semanas Chiquis se enfocó en su faceta de empresaria, al promocionar su línea de prendas moldeadoras. Ella misma fue la modelo de un body al que nombró como “The birthday suit”, y lució espectacular en una foto que la muestra recostada sobre el piso, usando unas botas altas y luciendo sus caderas. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Sigue leyendo: