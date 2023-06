En body negro y botas altas Chiquis Rivera promociona su línea de prendas íntimas

Una de las prioridades para Chiquis Rivera este año ha sido su línea de prendas íntimas, compuesta por fajas y enterizos para delinear la figura. Ahora ella fungió como modelo para promocionar un body que llamó The Birthday Suit (El traje de cumpleaños), en una foto que la muestra usando botas altas y posando muy sexy. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Esa colección de ropa de compresión está a punto de salir a la venta, y en un video la cantante mostró que también se incluyen bikinis, modelando uno de color azul y luciendo espectacular mientras describe las ventajas de usar la prenda. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

En su cuenta de esa red social Chiquis obtuvo recientemente más de 35,000 likes gracias a un divertido clip en el que demuestra cómo luce con un body color ladrillo, combinándolo con jeans y una camisa a cuadros para lograr un look impactante y casual. Ella estaba tan animada que hasta se puso a hacer playback del tema “Lookin’ at me” de Mase. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

