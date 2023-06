Con una foto que la muestra recostada y usando ajustado body, Chiquis Rivera recuerda la portada de un disco de su mamá

Chiquis Rivera compartió con sus fans en Instagram una foto en la que aparece recostada en un sofá y modelando el body “Birthday suit” de su línea de prendas moldeadoras. Lo que a ella misma sorprendió fue el parecido de la foto con la imagen tomada para la portada del álbum Jenni, grabado por su mamá en 2008.

La hija de la diva de la banda incluyó en su post un mensaje al respecto, asegurando que nada fue intencional para que ambas fotos resultaran similares: “Esta foto te recuerda a algo? 🥺 No fue intencional, pero qué sorpresa tan especial. Lo más curioso es que en esa sesión de fotos para mi mamá fui la directora creativa… 🥹 Pero de verdad que en mi sesión de fotos jamás se me vino a la mente ese día con ella, hasta ya después que nos entregaron las fotos lo vimos…Bellos momentos que nunca olvidaré! Mamá, gracias por permitirme aprender, crecer y madurar a tu lado. Hoy te extraño un poquito extra”.

La línea de fajas y bodys de Chiquis Rivera ha resultado todo un éxito, y en sus redes sociales ella ha aprovechado para explotar al máximo su faceta de modelo, usando las prendas y de paso luciendo su curvilínea figura, en fotos y videos que han encantado a sus fans. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

