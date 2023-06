Chiquis Rivera saca su lado sensual posando en el piso y usando botas hasta la rodilla

Chiquis Rivera se ha dejado ver muy sexy, pues en su más reciente publicación en Instagram aparece posando como toda una modelo, sentada en el piso y usando unas botas hasta la rodilla. Ella cumplirá 38 años en unos días, por lo que acompañó la imagen con el mensaje: “Actividades del cumpleaños activadas! 🎂🙃” View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

La cantante no descuida su faceta como empresaria, y en la cuenta de su línea de prendas moldeadoras compartió un video en blanco y negro que la muestra recostada en un sofá, usando un ajustado body. También incluyó la fecha “6-14-23”, indicando que está a punto de iniciar la campaña de su nueva colección. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

Chiquis luce espectacular hasta en los outfits más informales, y en otro clip aparece usando un overol de mezclilla, top y botas de agua mientras sus amigos preparan el auto deportivo que la artista rifará en unos días. Tras mostrar el interior del vehículo, ella misma se puso a limpiarlo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

