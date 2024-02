Chiquis Rivera estalla en llanto al salir de corte tras juicio contra su abuelo Pedro Rivera

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, acudió a la corte de Los Ángeles para enfrentar a su abuelo Pedro Rivera, padre de La Diva de la Banda, Jenni Rivera. Esto, por derechos de autor de algunas canciones de Jenni Rivera e imagen de la misma.

Para nadie es un secreto la riña que siempre se ha mantenido en la familia Rivera. Hoy Chiquis Rivera se dejó ver, en compañía de sus hermanos y en medio de una multitud de reporteros, bastante afligida, incluso el llanto se interpuso entre sus palabras y no pudo declarar al momento.

Chiquis y sus hermanos fueron tras los derechos de las canciones de Jenni Rivera

Después de la auditoría a las empresas de Jenni Rivera, Chiquis, Mike, Jenicka y Johnny López entablaron una demanda en contra de Cintias Acuario, la disquera de Pedro Rivera.

Esto, por seguir lucrando con las canciones de la cantante. Después de que le fueran de vuelta a la empresa de Jenni Rivera, en la que Jaqcie es la albacea, Chiquis y sus hermanos fueron tras los derechos de las canciones de su mamá en manos de Pedro Rivera.

Recordemos que la propia Abeja Reina es la que ha dicho, que su mamá trabajó por sus hijos y no por sus hermanos, padres, sobrinos etc.

Así que, los hijos de Jenni Rivera emprendieron esta batalla legal, de la cual ella y sus hermanos han dado muy pocas declaraciones y detalles.

Según fuentes cercanas a la intérprete de El Honor, Chiquis Rivera y sus hermanos han preferido manejarlo de manera privada y no pública, como han hecho otros integrantes de la familia Rivera.

La lucha entre los Chiquis Rivera, sus hermanos y demás familiares de Jenni Rivera

Doña Rosa Rivera, Pedro Rivera y Juan Rivera, en su momento, han dado declaraciones explícitas sobre esta situación. Inicialmente, con la auditoría y ahora con los derechos de las canciones de Jenni Rivera.

Después de que Chiquis dejara claro que esto iba a tomar un giro legal, fue justo Don Pedro Rivera el que dio unas declaraciones.

“Este es un mensaje para los medios de comunicación y para la prensa y todo el público que mis nietos están demando a Cintas Acuario… No hemos recibido una notificación especial. Yo amo a mi familia, los he criado para que logren algo en la vida al lado de ellos, con el cariño del amor a todos en la familia y no entiendo por qué las cosas se hacen de este modo, si podemos arreglar las cosas en la familia. Me siento muy mal, muy triste por toda esta situación…”, aseguró el padre de Jenni Rivera.

Chiquis Rivera y sus hermanos actúan en honor a Jenni Rvera

Johnny López, el más joven de los hermanos de Chiquis Rivera y quien trabajó con ella en el Abeja Reina Tour, así como en la empresa de Jenni Rivera, dejó un mensaje para su mamá en Instagram.

“Todo por ti mamá. Gracias. Dios”, dijo el menor de los cinco hijos de la fallecida cantante de regional mexicano.

Esto no solo representa un cambio en cuanto al manejo de la imagen y música de Jenni Rivera, también podría significar un giro importante en la economía de los hijos de la cantante. Las regalías de sus temas son de las más altas dentro del género regional mexicano.

Sin embargo, hasta el momento de cierre de esta nota, ni Chiquis Rivera, ni sus hermanos Mike, Jacqie, Jennicka y Johnny López han hecho referencia directa a lo que sucedió en corte.

