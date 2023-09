Chiquis Rivera y hermanos demandan a su abuelo Don Pedro Rivera por canciones de Jenni Rivera

Se supo que Chiquis Rivera y sus hermanos: Jaqie Rivera, Mike Rivera, Jenicka López y Johnny Rivera entablaron una demanda legal en contra de su abuelo Pedro Rivera. Es decir, el padre de La Diva de La Banda, Jenni Rivera justamente por apropiación inadecuada de los derechos de la cantante.

Chiquis Rivera, Kenicka Lopez y Jacqie Rivera en compañía de la hija de Lupillo Rivera, Ayana, en el 2010. Foto: Mezcalent.

Pedro Rivera en compañía del ex participante de La Casa de los Famosos, Juan Rivera y Rosie Rivera, sus hijos, tíos Chiquis y sus hermanos, contó que le habían informado que la intérprete de “El Honor” y porque “Soy Abeja Reina” y demás hijos de Jenni demandarían a su abuelo por los temas de Jenni Rivera.

“Este es un mensaje para los medios de comunicación y para la prensa y todo el público que mis nietos están demando a “Cintas Acuario”... No hemos recibido una notificación especial. Yo amo a mi familia, los he criado para que logren algo en la vida al lado de ellos, con el cariño del amor a todos en la familia y no entiendo por qué las cosas se hacen de este modo, si podemos arreglar las cosas en la familia. Me siento muy mal, muy triste por toda esta situación…”, dijo el señor Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera.

En el comunicado también dice que los voceros de este tema serán Juan Rivera y Rosie, pues él no lo puede hacer, o al menos eso le recomendaron los abogados. Se mostró cabizbajo y afligido en el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

Qué ha pasado entre los hijos de Jenni Rivera y sus tíos y abuelos y Pedro Rivera

Desde que se realizó la auditoría a las empresas de Jenni Rivera hace más de un año, después de qué Johnny López, el menor de los hijos de la cantante, la solicitara, Chiquis más nunca habló de la situación con sus tíos.

Jacqie Rivera, que es un poco más abierta en este sentido, al hablarlo dijo que cada quien debía sanar desde la distancia. Sin embargo, Chiquis Rivera reaccionó al comunicado de su abuelo Pedro Rivera: “El respeto y la confianza son dos cosas que deben ganarse, especialmente después de que se han roto. La edad y/o su ubicación en el árbol genealógico no deberían importar. Ser irrespetuoso no está bien, pero mantenerse firme sí lo está, por supuesto de una manera elegante y asertiva”.

Chiquis Rivera | Mezcalent.

Lo que se compró un poco en cuanto a lo que dijo oye, Chiquis en Twitter. Comentó que la cantante escribe la cantante de regional mexicano. Después de la auditoría, se vio gravemente afectada y los medios de comunicación, pues no dejaban de hablar de esto.

Ella y también sus hermanos, de una manera muy sutil, han preferido no dar estas declaraciones públicas. Incluso en algún momento, llegaron a decir que este tipo de cosas era mejor manejarlas en privado. Pero en su momento, Juan Rivera usó los medios de comunicación, para hablar de lo que estaba sucediendo para su momento.

Rosie Rivera, por el contrario, decidió hablar al finalizar la auditoría y también dijo que había que sanar desde sus trincheras. Por supuesto, muy fiel a Dios, como siempre se ha manifestado. Esto vuelve a poner a la familia Rivera una vez más en la polémica y en el centro de atención. Habrá que esperar a ver cuál es el procedimiento legal que se va a seguir en todo esto.

Chiquis y sus hermanos celebran a Jaqcie Rivera

Todo esto sucede en el marco justamente un momento muy importante y muy feliz para la familia de Jenni Rivera. Específicamente para sus hijas, Jaqcie Rivera se casó en una muy romántica privada y emotiva ceremonia con el padre de sus hijos.

La madre de familia, ejecutiva, empresaria y también cantante, lució una nueva figura. Al igual que Chiquis y Jencika tiene desde hace mucho tiempo cambiando su estilo de vida y los cambios son evidentes.

Chiquis Rivera una vez más hizo la función de madre y organizó, como buena Abeja Reina, la boda de su hermana. Además, hay que decir que, unos días antes, también le había hecho una hermosa celebración de cumpleaños a su hermana y compañera. En muchas oportunidades hemos visto lo unidos que son todos los hijos de Jenni Rivera.

En cuanto a la demanda y las acciones legales en contra de Pedro Rivera, mucho tiene que ver con los nuevos proyectos que están sacando Jacqie Rivera, como líder de la empresa de Jenni, y que incluyen, desde la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood hasta nuevo material musical como el que recién acaban de sacar.

