Juan Rivera y Doña Rosa barren el piso con La Casa de Los Famosos: “Ya tienen el ganador”

La matrona de la familia Rivera, Doña Rosa Rivera, ha dado unas declaraciones a través de su video podcast en compañía de su hijo Juan Rivera, ex participante de La Casa de Los Famosos. Esto a propósito de la inclusión de su hermano y cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera.

Sin embargo, estas declaraciones han explotado el Internet por las revelaciones que hicieron de La Casa de Los Famosos y que no todo el mundo conoce. Además, Doña Rosa Rivera dejó claro, que no cree que Lupillo Rivera vaya a ganar, pues dice que Telemundo ya tiene un triunfador.

“Dicen que va a la final. No creo. Perdónenme. No es que sea

negativa, pero yo pienso que Telemundo ya tiene el ganador en la mira, entonces, o la ganadora. Más bien ganadora porque hay muchas chavalas muy guapas”, aseguró Doña Rosa Rivera, madre también de Jenni Rivera.

Juan Rivera, quien fue uno de los grandes contrincantes de La Casa de Los Famosos temporada 3, le volvió a consultar a Doña Rosa sobre si creía que ya el ganador estaba escogido: “¿Usted cree que los eligen?”

Doña Rosa mantuvo firme en su posición hacia el reality show de Telemundo, donde actualmente participa Lupillo Rivera: “Sí, aunque decían que tú eras el dueño de allá de Telemundo, que nosotros

pagamos todo”.

Doña Rosa y Juan Rivera dicen que LCDLF de Telemundo debe pagarle a los invitados

También hablaron del momento en que parte de la familia Rivera fue a visitar a Juan Rivera en La Casa de Los Famosos. Doña Rosa explicó que la televisora pagó por todos los gastos para que ellos fuesen hasta el set.

“O sea, que ahora, si a mí me hubieran dicho: -Doña Rosa quiere ir a ver a Lupillo-. Yo voy y lo veo. No importa en este programa, que no lo iba a hacer. Lo hago otro día entonces, aunque no le pagan a uno, porque la gente piensa que por todo te paga la televisión. Digamos, a mí si me hacen una entrevista, creen que yo estoy ganando con esa entrevista. Nunca te pagan”, reveló la abuela de Chiquis Rivera.

Juan Rivera asegura que las cadenas de televisión, en especial esta, debe pagarle también una especie de retribución a los invitados que asisten a La Casa de Los Famosos.

“La cosa es que lo que les digo, es que deberían si los o si la gente que va a los programas cobrarían, no tendría nada de malo porque cada conductor que está ahí se le está pagando. Cada persona que barre se le está pagando. Cada productor se le está pagando. Cada camarógrafo se le está pagando. Cada ingeniero de luz, de audio se le está pagando a las personas que llevan como ellos… entonces personas que van por los personajes también le dan valor al programa“, sentenció Juan.

Agregó que no todo es lo que parece en televisión y que, parte de eso, es el ingreso de las cadenas: “Los programas, aunque usted los ve gratis, no salen gratis. Venden comerciales, venden promociones, venden patrocinios. Entonces, ¿qué de malo tuviera que mi mamá cobrara?”, dijo el también cantante de regional mexicano.

Juan Rivera dice a Doña Rosa que La Casa de Los Famosos es un experimento social

Además, Juan Rivera habló por su experiencia vivida en LCDLF y dijo que no todo es como se refleja hacia el público. Reveló lo que él considera los verdaderos retos para cada participante del show de Telemundo.

“La casa de los famosos es un experimento social, lo que es psicológico. Ajá porque nos meten a un lugar aislado con gente que no conoces. Con cero de entretenimiento… Ya no hay nada. No puedes leer, no puedes escribir, las luces siempre están prendidas.

Estás en equipo con todos y al próximo momento estás peleando con todos porque tienes que nominar a alguien…”, agregó.

“Entonces, lo han formulado de una manera tan perfecta, que realmente tus emociones están para arriba y para abajo. La gente como no lo vive, pues no lo entiende”, terminó diciéndole Juan Rivera a su madre Doña Rivera sobre La Casa de Los Famosos.

