Juan Rivera dice que es el participante 24 de La Casa de los Famosos de Telemundo

Mientras Lupillo Rivera está dando el todo por el todo en La Casa de Los Famosos, su hermano Juan Rivera, quien participó primero en el mismo reality show de Telemundo, ha salido a dar unas declaraciones junto a su mamá, Doña Rosa Rivera, que no han pasado por debajo de la mesa.

Una de ellas es que no dejan, supuestamente, de mencionarlo en las redes sociales, como si él todavía estuviese participando en La casa de Los Famosos. Juan asegura que, las distintas cuentas de fans, le envían clips de él durante su participación.

De hecho, Rivera dijo que ha llegado sentir que es el integrante número 24, de los 23 que integran esta cuarta temporada del reality show LCDLF 4.

“Yo lo único que sé es que, ¿cuántos integrantes hay en esta temporada, 23? Pues pareciera que 24 porque hablan más de mí. Hablan todo el día de Juan Rivera. Yo estoy afuera bien tranquis… Y pues yo no entiendo la necesidad. O sea, por mí no hay bronca, que hablen lo que hablen”, dijo el cantante y productor de regional mexicano.

Juan Rivera dice que no paran de hablar de él en La Casa de Los Famosos

También mandó un pequeño mensaje a los fans y grupos que apoyan a su hermano, Lupillo Rivera. “Pero lo que, o sea, carnal, aprovecha

esta oportunidad. La gente te está viendo para que la gente conozca a Juan Rivera, que digo, a Lupe Rivera. Juan Rivera a la gente ya le vale gorro… No tiene nada que hablar de mí”, agregó el hermano de Jenni Rivera.

Hay que recordar que, Juan Rivera estuvo en la temporada número tres de La Casa de Los Famosos y fue uno de los grandes contrincantes del reality. Ciertamente, se estuvo hablando él durante mucho tiempo.

Ahora, el propio Juan también ha dicho que se siente un poco contrariado, pues su participación en el programa terminó y él sigue en la palestra de las noticias en torno al mismo.

“Mira, ya entonces la verdad, en La Casa pareciera que entraron 24, porque desde el inicio a lo que yo sé, no he visto ninguna temporada. No me interesa verla. No porque no me gusta el show, sino que, simplemente, pues uno anda para arriba y para abajo… Pero la realidad de las cosas es que, desde que inició, pareciera que yo

soy parte de La Casa“, terminó de decir Juan Rivera.

Juan Rivera y Lupillo Rivera en LCDLF serían un éxito para Telemundo, dijo el cantante

Además, su hermano Lupillo Rivera es un participante actual, que está tomando fuerza dentro de esta cuarta temporada de La Casa de Los Famosos.

Juan también habló de si volvería al reality, en calidad de invitado por el mismo: “Desde que anunciaron la entrada de mi carnal que yo andaba en Miami, desde ese me pidieron que me querían, que querían que fuera parte. No, yo ya probé la libertad y me gustó“, agregó.

Pero también admitió, el rating que seguro tendría Telemundo con el hecho de que fuera a presentarse actualmente a LCDLF para hablar con Lupillo Rivera. Hasta el día de hoy, estas enemistades se mantienen en la familia Rivera.

“Creo que sería sumamente interesante y, si los productores son listos, que sí lo son, saben… Queremos reventar esto. Hay que

traer a este loco y sentarlos ahí”, dijo sobre Lupillo, él y el show.

Justo el día de ayer, Juan Rivera y Doña Rosa Rivera fueron críticos hacia la cadena de televisión. El cantante de origen mexicano dijo que, si pagan por todo un equipo de producción, pues también pueden pagar por los invitados que vayan al show. Considera que estos suman al éxito del mismo.

Rosa Rivera, por su parte, dijo que ha recibido muchas críticas por supuestamente no haberle enviado un mensaje especial a Lupillo Rivera el día de su cumpleaños. Sin embargo, ella aseguró que lo hizo y que el amor por sus hijos, los cinco, sigue intacto.

