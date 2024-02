La Casa de Los Famosos: Maripily Rivera se lanza sobre Lupillo Rivera y él no se interesa

Las cosas se están calentando en La Casa de Los Famosos 4 y es desde que se comenzó hablar de esta supuesta futura pareja, Lupillo Rivera y Maripily Rivera. La modelo fitness, influencer y presentadora de televisión boricua, prácticamente se lanzó sobre el cantante de regional mexicano.

Sin embargo, la respuesta de Lupillo no fue la esperada por muchos. En uno de los clips que se hicieron virales sobre el reality show de Telemundo, La Casa de Los Famosos, se puede apreciar a Maripily vistiendo un bikini rojo y exponiendo, por supuesto, su increíble y muy tonificada figura.

Como era el cumpleaños de Lupillo Rivera, la modelo estaba cantándole junto a sus compañeros y se lanzó para darle un fuerte abrazo. En el mismo aprisionó la cabeza del hermano de Jenni Rivera sobre su pecho, causando humor entre sus compañeros de cuarto.

·Juan Rivera dice que es el participante 24 de La Casa de los Famosos de Telemundo

LCDLF: Lupillo Rivera no quiere con Maripily

Sin embargo, Lupillo habló luego con alguna su compañera Leslie Gallardo y dejó claro que no está interesado en Maripily Rivera.

“Me pregunta y ese beso rojo y digo es que Maripily me dio un beso con la boca roja“, dice Lupillo.

Maripily Rivera. Crédito: Mezcalent

“Yo no quiero que se malinterprete afuera. O sea, que me sirva la comida y me la traiga hasta acá. Entonces, tú dices, a este ya la clavó porque mira cómo la está atendiendo”, seguía explicando Lupillo Rivera a su compañera en La Casa de Los Famosos.

Además, el tío de Chiquis Rivera, dijo que Maripily ya había mostrado que se incomoda ante las muestras de afecto del cantante con otras de las compañeras del reality.

“No y si se pone celosa porque ayer me reclamó que porque cuando bajó Thalí, yo estaba afuera… Y pues sí entró Thalí, pues como una actitud que dices qué pe… Pero dije: -Queé bueno que se salvó- Y ya la abracé y todo… Y me dijo que el abrazo estuvo muy fuerte… Ahorita, la neta, si anda mal Maripily…“, terminó sentenciando Rivera.

Lupillo Rivera. Crédito: Mezcalent

Pero Lupillo Rivera no solo no se siente interesado o, aparentemente, atraído hacia la boricua. También se ha referido al comportamiento de la misma: “Yo les dije a ustedes que a los siete días esta mujer iba a estar loca. Esperen al número siete”.

·Juan Rivera y Doña Rosa barren el piso con La Casa de Los Famosos: “Ya tienen el ganador”

¿Lupillo cree que Maripily Rivera tiene alguna estrategia con él en La Casa de Los Famosos?

Por otro lado, tuvo una conversación con la que, aparentemente, es la gran rival de Maripily, Thalí García. En la misma, muchos de los televidentes dicen que se referían a la modelo fitness.

“Alguien puso una gorra en el baño y la gorra tapaba la cámara. Yo fui e hice del baño. Estaba la gorra ahí. Después de mí, fue esta mujer. A los 20 minutos regresé y ya no estaba la gorra ahí”, dijo Lupillo

“Tutankamon nos pidió a todos que nos salieramos…”, agregó Thalí.

Por supuesto, esto ha causado todo tipo de reacciones entre los fanáticos de LCDLF y de tanto de Lupillo como de Maripily en las redes sociales.

“Lupillo eres especial me gusta porque le dice la verdad a todos”, “Qué mal por Lupillo sea lo que sea @maripilyoficial, ella fue muy atenta con él y se ocupó de sus cosas”, “Fuera Maripily”, fueron algunas de las impresiones.

Sigue leyendo:

·Maripily Rivera habla sobre la participación de Alfredo Adame en “La Casa de los Famosos 4”

·Lupillo Rivera y Giselle Soto jamás se casaron. Él y Mayeli Alonso aún están unidos en matrimonio

·Lupillo Rivera no fue a la renovación de votos de Juan Rivera en Telemundo

·Juan Rivera y Brenda renovaron sus votos por todo lo alto en La Casa de Los Famosos 3

·Así es la casa que dejará Alfredo Adame para ingresar a ‘La Casa de los Famosos 4’