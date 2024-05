Rodrigo Romeh responde si estaría dispuesto a perdonar a Lupillo Rivera tras sus diferencias en “LCDLF”

En medio del éxito obtenido gracias a su paso por “La Casa de los Famosos”, el coach deportivo Rodrigo Romeh se sinceró sobre cómo ha cambiado su vida desde que terminó el reality, así como los planes que tiene con respecto a lo laboral y personal, saliendo a relucir el nombre del cantante Lupillo Rivera y la posibilidad de entablar una amistad.

En una entrevista reciente, el mexicano confesó sentirse rebasado por el cariño que el público latinoamericano le ha otorgado durante los últimos días: “He visto las redes saturadas, el celular que no para. Ayer salí a una cena y no podía ni caminar. Dije qué es esto. No esperaba que hubiera tanto cariño y tanto acercamiento que hasta que tuvimos que en un momento correr por tanta gente que había. Una locura”, dijo a People en Español.

Reiteró que el cariño que siente por quienes fueron sus compañeros de habitación en la casa más famosa de Estados Unidos es genuino: “Yo los quiero, es mi familia Tierra y eso creo que traspasó la pantalla y el público lo vio real”, apuntó.

Con respecto a su participación y la manera en la que se manejó ante las riñas con otros participantes, especialmente Lupillo Rivera, detalló que prefiere dejar todo en el pasado y enfocarse en las cosas positivas que la experiencia le dejó.

“No demerito el trabajo de Lupillo, al contrario, elogio de este lado lo que hicimos team Tierra. Sin ánimos de egocentrismo ni nada creo que hicimos una buena labor. Se construyó con trabajo duro, dedicación y disciplina y por eso fue el resultado”, expresó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de limar las asperezas con el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, Rodrigo Romeh aseguró que “no creo que haya vuelta atrás. Hay respeto.”

“Lo que yo considero es que di mi corazón, luego perdoné, luego di una segunda oportunidad y ya si esa segunda oportunidad ya no se aprovechó, yo me esforcé en tenerla. Y si no es valorada también considero que está bien, o sea yo no voy a obligar a la vida a hacer las cosas de cierta forma. Lo acepto y ya yo aprendo”, reiteró durante la charla. “Así que yo ya lo dejé, di vuelta a la hoja. Yo desde que perdoné, perdoné; pero no creo que haya más allá. Lo roto, roto está”, finalizó.

Seguir leyendo:

• Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh cenan junto bajo la mirada de Lupillo Rivera: ¿Cuál fue su reacción?

• Comportamiento de Lupillo Rivera en LCDLF 4 genera críticas y su equipo publica comunicado

• ¡Euforia total! El público celebra el triunfo de Maripily Rivera en La Casa de los Famosos