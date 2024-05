Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh cenan junto bajo la mirada de Lupillo Rivera: ¿Cuál fue su reacción?

¡Rodrigo Romeh cenó con Ariadna Gutierrez! El primer finalista de ‘La Casa de los Famosos’ recibió una sorpresa y fue elegir con quien tener una cena especial, el mexicano escogió a Ariadna Gutiérrez.

La Jefa llamó al deportista a la suite y lo estaba esperando la reina de belleza. Todo esto ocurría bajo la mirada de los habitantes que siguen en competencia: Paulo Quevedo, Maripily Rivera, José Reyes ‘La Melaza’, Aleska Génesis, Alana Lliteras y Geraldine Bazán.

Al entrar y ver a Ariadna la sonrisa de Romeh fue notable. Se notó la emoción entre ambos. La primera finalista del Miss Universo 2015 expresó:

La cena que nos dañaron y nos interrumpieron, aquí la Jefa se está reivindicando Ariadna Gutiérrez – Modelo

En medio de la conversación, Romeh resaltó que le hacía falta y añadió: “Me dolió mucho que te fueras”.

La colombiana intentó amenizar el momento y comentó que ella no se sentía muy bien dentro de la casa, como lo mencionó en diferentes entrevistas después de salir eliminada, en especial después de la salida del influencer venezolano, La Divaza.

¿Cuáles fueron las reacciones dentro de la casa?

La más contenta en ver este reencuentro fue Maripily Rivera. La boricua, en más de una oportunidad, ha mencionado que espera que tanto Ariadna como Romeh se reencuentre después de que finalice el programa de telerrealidad.

Mientras tanto, los miembros de Agua lucieron un poco desconcertados por esa sorpresa.

Por su parte, Lupillo Rivera no paraba de “sonreír”, pero cuando Romeh volvió de la suite su expresión cambió por completo porque no se esperó ver el reencuentro de los dos y más después de comentar que Ariadna salió de la competencia por decirle que no.

Sobre este reencuentro, en las redes sociales se leen comentarios como:

Jajaja LR por dentro jajaja rojo que va a explotar, ame mucho ese momento

Es el abrazo que te genera Seguridad, confianza, apoyo, respaldo, amor !! Es la manera en la que abrazas a alguien que sientes tu refugio y tu paz , así se abraza tu lugar seguro 😍❤️

Amamosss los finales felices🥰Toda la Tierra a carcajadas 🌏❤️

“Arimeh” es tendencia en redes sociales

Después de la cena entre Ariadna Gutiérrez y Romeh, la etiqueta “Arimeh” se convirtió en tendencia en X.

Diferentes fans han creado un universo paralelo acerca de su supuesta relación. Todos con la esperanza de que la fantasía se convierta una realidad.

