Maripily Rivera asegura que está decepcionada de Madison Anderson y esta es la razón 

Tremendo revuelo causó la empresaria e influencer Maripily Rivera luego de compartir su sentir tras salir del reality “La Casa de los Famosos” con el primer lugar y no contar con el apoyo de su antecesora, Madison Anderson.

En una entrevista reciente, la denominada ‘Huracán Boricua’ se sinceró sobre las expectativas que tenía sobre la reina de belleza, quien representó a Puerto Rico en la edición anterior del reality. Allí, reveló que esperaba más presencia y un cálido recibimiento por su parte tras su salida; no obstante, no se han comunicado.

“Yo no sé de Madison desde el día antes de entrar a la casa que estuvimos hablando. Creí que cuando saliera iba a tener el apoyo de ella, iba a recibir un mensaje, o visitaría la casa, en algún momento, pero nada”, destapó Maripily Rivera.

La estrella del fitness recordó que cuando Madison Anderson participó en “La Casa de los Famosos 3” la defendió hasta el día de la gran final de la competencia. Para su sorpresa, está dedicación no fue recíproca.

“Yo a ella la apoyaba, me metí en problemas por defenderla, le regalé ropa de La Boutique, siempre estuve ahí para ella. Desconozco el porqué no hizo lo mismo porque en el momento que me necesitó yo estuve ahí”, añadió durante la entrevista.

Al ser cuestionada sobre la posible razón detrás del silencio de la ex concursante de Miss Universo, Maripily argumentó que para ella no es nuevo ser el blanco de “traiciones”.

“Yo estoy acostumbrada a que la gente te utilice en el momento que te necesitan y después se echen para un lado. A lo mejor el triunfo mío, ella lo compara con el de ella y vio que fui un poquito más fuerte, no sé, y le molesta. O la persona que tiene al lado no quiere que me salude, no sé lo que pueda pasar”, dijo para finalizar.

Las declaraciones de Maripily Rivera no tardaron en vitalizarse por redes sociales y desatar la ira de aquellos fanáticos de la prometida de Pepe Gámez.

“Increíble como MP se refiere a Madison cuando ella no le ha hecho nada”, “Esta mujer ya está perdida en su ego”, “Si la llamó ‘mosquita muerta’ con qué ganas la va a apoyar”, “Ya empezó a hablar cosas que no son, Madison está en lo suyo, no tiene por qué apoyarte si no quiere” y “La soberbia ya te hizo perder el piso”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

