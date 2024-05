Maripily Rivera y Romeh recordaron los roces que tuvieron con Aleska Génesis en “LCDLF”

Si hay un dúo que arrasó durante su paso por “La Casa de los Famosos“, ese fue el conformado por la puertorriqueña Maripily Rivera y el mexicano Rodrigo Romeh, quienes recientemente se reencontraron para una entrevista en la que hicieron varias confesiones sobre su estancia y hasta recordaron sus roces con la modelo Aleska Génesis. ¡Esto fue lo que dijeron!

En una charla con Chiky Bombom y Aleyda Ortiz para “Rincón en Casa”, los ex participantes del reality de Telemundo mostraron una gran complicidad al momento de recordar las experiencias que vivieron dentro de la casa más famosa de Estados Unidos.

Uno de los temas que más resonó de la entrevista fue su convivencia con otras personalidades, específicamente aquella que tuvieron con la modelo Aleska Génesis durante las últimas semanas de su estancia. Ambas estrellas apuntaron a que la actitud de la venezolana no fue la adecuada, ya que optó por jugar “en los dos bandos”.

“Eso fue lo que pudimos observar cuando espiamos una vez en la suite del líder“, reveló la boricua. “Ella nos daba la razón a nosotros, pero cuando se iba donde Lupillo le daba la razón a él”.

Por su parte, el coach Rodrigo Romeh recordó que esta actitud no pasó desapercibida para él, por lo que decidió confrontarla: “La confronté porque evidentemente lo vimos en dos ocasiones (…) Le dije: ‘Oye, es que tú estás dándome la razón en esto y aquello, comprométete con algo”.

A pesar de los tragos amargos que vivieron con otros participantes, los finalista de esta cuarta edición aseguraron que la conexión que se dio en el reality será de por vida.

“Él sabía de qué manera llegar a mí, de qué manera decírmelo sin que yo me sintiera mal”, confesó Maripily Rivera. “Tenemos una relación bien linda, la gente cree que va más allá. Yo lo quiero como un hijo, me refugié en él por todo lo que extrañaba a mi hijo y porque Dios me dio esta bendición”.

Mientras tanto, Romeh se refirió a ella como una figura materna durante la experiencia de encierro: “Por eso me encariñé tanto con Maripily. Yo le decía ‘proyecto muchas cosas de mi mamá en ti y te agradezco”, finalizó.

