Eduin Caz de Grupo Firme cantó sin camisa y presumió sus musculotes en pleno concierto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si hay alguien que se debe a su público, literal, ese es Eduin Caz de Grupo de Firme o al menos es lo que da a entender en cada unos de sus conciertos. El mexicano estaba dando un excelente concierto junto a la banda en Ciudad de México y se quitó la camisa para presumir sus muscoltes cosechados en el gimnasio.

Sin duda alguna, el esfuerzo de los ejercicios y la disciplina han surtido efecto. Eduin Caz dejó a muchas botando la baba en su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. Él mismo publicó la instantánea con un mensaje: “El día de ayer fue el primer dí que me animé a cantar sin playera. Me siento contento con el cambio de mi vida. No es nada fácil pero voy en proceso firme”, aseguró el vocalista de Grupo Firme al tiempo que mostraba los musculotes desde la tarima. View this post on Instagram A post shared by Siempre Bien Firmes 🧿 (@siemprefirme_oficial)

Hace pocos días, Eduin Caz estuvo junto su esposa Daisy Anahy y su amigo Larry Hernández compartiendo en Hawai. Ahí se tomaron varias fotos con fans y Larry Hernández hasta se atrevió a quedarse en hilo dental, como parte del buen rollo que siempre rodea a este grupete de amigos que comparten el Regional Mexicano. View this post on Instagram A post shared by The Logas Show (@thelogas_show)

Eduin Caz y su esposa causaron estragos al dejarse ver en trajes de baño. Sin embargo, días antes, estaban en una playa de México junto a sus hijos y tuvieron que salir corriendo. Resulta que el cantante se estaba tomando unas fotos con algunos fans en un camión. Al volver a la casa donde se hospedaba, otros más tocaron la puerta para seguir pidiéndole fotos y autógrafos al integrante de Grupo Firme. Al final fue tanto, que literal tuvieron que huir hacia otro lugar. View this post on Instagram A post shared by Yadira Renteria (@yadirarenteriaoficial)

No hay duda que Eduin Caz es todo un referente para muchos en este momento y se encuentra disfrutando del éxito junto a sus compañeros. Cada canción que sacan solos o en colaboración es más exitosa que la otra. Aquí les dejamos “Ya Superame” para que la disfruten.

Sigue leyendo:

VIDEO: Fans arrojan tangas a Grupo Firme en pleno concierto y así reaccionó Eduin Caz

Esposa de Eduin Caz se las hace pagar y muestra su “venganza” millonaria al integrante de Grupo Firme

Eduin Caz anuncia “Si Respetan, Respeto” de Grupo Firme y Luis Coronel con una sexys fotos

Grupo Firme habría tenido que pagar costosa multa por alargarse en uno de sus conciertos