Eduin Caz de Grupo Firme y su esposa presumen sus cuerpazos en Hawaii

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de salir casi huyendo de una playa México por el acoso de sus fans, Eduin Caz de Grupo Firme decidió seguir sus días de descanso en Hawaii junto a su hermosa esposa Daisy Anahy y ambos presumieron los cuerpazos que han venido trabajando en el gimnasio.

No es un secreto que el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, ha dado un giro a su aspecto y presumimos que a su alimentación también. Cada vez que puede le da un taco de ojo a todas sus fanáticas desde el gimnasio y en una ocasión hasta pelando con el campeón de boxeo Saúl “Canelo” Álvarez. Su esposa Daisy Anahy no se queda atrás. También luce mucho más guapa y sus curvas y cuerpazo son admiradas en cada publicación que hace la bella mexicana en redes sociales. Un ejemplo de ello es su reciente viaje a Hawaii. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

En compañía de otros integrantes de Grupo Firme y hasta del propio Larry Hernández, Eduin Caz, su esposa y sus hijos se están pasando unos días cerquita del mar disfrutando de todo lo cosechado en las últimas presentaciones de la banda de Regional Mexicano. Mismas en las que literal han dado todo y más. Recordemos que la agrupación tuvo que pagar recientemente una multa por haberse alargado durante el concierto. View this post on Instagram A post shared by Siempre Bien Firmes 🧿 (@siemprefirme_oficial)

Por otro lado, aunque los rumores de infidelidades rodean a la pareja, ellos parecen hacer caso omiso y seguir adelante con el proyecto de vida que emprendieron hace unos años llamado familia. Eduin Caz y Daisy Anahy no solo son guapos y se les ve enamorados, sino que demuestran todo el tiempo el buen humor del cual son dueños. Si no es el cantante el que le hace alguna broma, es ella la que sale a “vengarse” de la misma pero siempre dándole un momento divertido a todos sus fans. View this post on Instagram A post shared by Daisy Anahy (@anahydpg)

Grupo Firme continuará su serie de conciertos con el próximo de 7 de Mayo en el Foro Sol de la CIudad México, después del éxito obtenido en las últimas tres presentaciones en el país azteca. Por lo pronto, aquí les dejamos el video de “Cada Quien” que grabaron junto a Maluma.

Sigue leyendo:

Mayeli Alonso e hija de Lupillo Rivera se enfiestaron con Jhonny Caz y Eduin Caz de Grupo Firme

Eduin Caz e integrantes de Grupo Firme visten tangas de fans en pleno concierto

Eduin Caz anuncia “Si Respetan, Respeto” de Grupo Firme y Luis Coronel con una sexys fotos