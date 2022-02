Mayeli Alonso e hija de Lupillo Rivera se enfiestaron con Jhonny Caz y Eduin Caz de Grupo Firme

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Uno de los integrantes más queridos del Grupo Firme, Jhonny Caz, cumplió 30 años y lo celebró con una fiesta temática donde abundaron las pistolas, los fajos de dinero, las mejores marcas de diseñadores, pero todo ¡De mentira!. Era parte de la decoración que le regaló Mayeli para la divertida fiesta sorpresa que le hicieron al hermano de Eduin Caz, quien obviamente estuvo presente. Pero lo que más ha llamado la atención es que Mayeli Alonso y la hija que tuvo con Lupillo Rivera, Anaya Rivera, estuvieron en la fiesta y se ve que la pasaron bomba al igual que los otro invitados.

“La Buchonas” así fue el título de la fiesta en la que Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera y la hija de ambos, Anaya Rivera disfrutaron con los integrantes de Grupo Firme Jhonny Caz y Eduin Caz. En las fotos publicadas por la propia Mayeli Alonso, se le ve al lado del cumplañero con trago en mano y hasta abriendo la boca para que una amiga lo vertiera alcohol en la boca. La verdad, nada que hicieran pocos y de celebración como siempre se ha dejado ver la también ex de Jesús Mendoza. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial) Deslizar a la derecha.

El pastel del cumple de Jhonny Caz tenía motivos de dinero, prendas de oro y otra marca bien “cariñosa” y por supuesto su novio y prometido estaba ahí cerca para bailar y celebrar con todos a su amor. Por su parte, Mayeli Alonso se dejó ver feliz y serena. Recordemos que recientemente se dio a conocer que tiene nuevo novio y anda muy feliz con el mismo. Además, no es un secreto para nada que a la ex Rica, Famosa, Latina le gusta salir con amigas, fiesta y ella misma lo publica en redes sociales cuando se ha pasado de copitas sin ningún tipo de complejos, ni vergüenza. Este fue el caso del festejo del integrante del Grupo Firme. View this post on Instagram A post shared by Jhonny Caz (@jhonny_caz)

Mientras, les dejamos el video de clip del Grupo Firme “Ya Superame”, que ya cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Youtube, para que disfruten del fenómeno musical de Jhonny Caz, Eduin Caz y el resto de los excelentes músicos que forman la banda.

