Video: Tras divorcio de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso tendría nuevo novio

Todo parece indicar que @mayelialonsooficial encontró el amor en @jesusmendozanet ❤️ DESLIZA y escucha la letra de la canción que le dedicó, más detalles en #Exclusiva esta tarde

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Aug 2, 2018 at 11:52am PDT