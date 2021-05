¡Escándalo! Mayeli Alonso fue detenida por agredir a empleada de aerolínea

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mayeli Alonso se encuentra envuelta en una delicada situación luego de que se le detuviera por a haber presuntamente agredido a una empleada de una aerolínea, cabe señalar se encontraba acompañada por Jesús Mendoza quienes al parecer siguen teniendo relación luego de rumores de un distanciamiento.

La ex esposa de el cantante Lupillo Rivera a quien se recuerda por su participación en “Rica, Famosa, Latina” ha compartido con sus seguidores una serie de videos donde ella misma cuenta su versión de los hechos donde con un sin fin de palabras altisonantes por la frustrante situación que estaba pasando dejaba en evidencia al personal del aeropuerto de la ciudad de Los Cabos, México.

Y es que Alonso explotó en contra de la empleada de mostrador justo cuando estaba a punto de embarcar el vuelo y se le indicaba que su equipaje no cumplia con las especificaciones por lo que habría que documentar las maletas y de ahí fue escalando tanto la discusión que una empleada sufrió una presunta agresión por parte de la famosa, que por su parte denuncia malos tratos por parte de todos los involucrados.

La empresaria afirma que consultó con personal sobre el tamaños de sus maletas y le dijeron no había problema, pero al momento de intentar ingresar al avión, la empleada la detuvo y le dijo que no podía entrar y debía pagar la suma de mil 500 dólares, a lo que con asombro y ante la negativa de abordar si no cumplia con esto accedio a hacer el pago.

“Esta gente de Volaris ya me tiene harta. Llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar. Fuimos y preguntamos que si estaban bien las maletas porque sabemos que son bien cul… aquí y nos dijeron que sí. Fuí y comí, y a cinco minutos de abordar el avión, estas gentes me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande”, se le escucha en el video visiblemente molesta. “Tenía que pagar 1,500 dólares por una maleta y cuando la íbamos a pagar me cierran las puertas del avión“, continuó expresando.

En un segundo video que subió a su cuenta de Instagram, la también cantante se le ve dialogando con policías municipales, quienes le indican que debían presentarla ante un juez cívico para que determinara su situación jurídica.

Los oficiales le explican que se la tienen que llevar detenida, a lo que lo único que les pide es que no la toquen, que se subiría a la patrulla por su propio pie por lo que se observa continuó con la grabación ya dentro del vehículo donde les solicito sus nombres a los policías.

Horas más tarde, compartió una historia en la que informó que estaba bien y que ya había salido de la delegación, adelantó que más adelante daría información detallada sobre toda esta situación.