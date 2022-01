Eduin Caz de Grupo Firme reaparece tras reporte de accidente automovilístico: “Es verdad, es mi camioneta”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este lunes 31 de enero trascendió la noticia sobre un accidente automovilístico que habría sufrido Eduin Caz en una carretera de Culiacán, Sinaloa; sin embargo, fue el mismo vocalista del Grupo Firme quien salió a aclarar que efectivamente hubo una aparatosa volcadura en donde estuvo involucrada su camioneta, pero por fortuna él no se encontraba ahí al momento del impacto.

De acuerdo con los primeros informes, el percance habría sucedido en una carretera de Culiacán, Sinaloa, según lo dió a conocer Gustavo Adolfo Infante durante su programa de YouTube.

“Quiero decirles que una lujosísima camioneta, propiedad del líder, vocalista de Grupo Firme se volcó hace unas horas a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Las imágenes son realmente fuertes, rudas. Yo no quisiera alarmarlos, pero le estuve marcando al dueño del grupo, al de relaciones públicas y no tengo ninguna confirmación por parte de ellos. La policía no lo ha reportado, solo me llegó por un amigo de Culiacán las primeras imágenes”, se escucha decir al periodista de espectáculos.

De inmediato comenzaron a circular en redes sociales algunas fotografías en las que se aprecia la camioneta negra con fuertes golpes en un costado, el parabrisas completamente destrozado, llantas ponchadas y las bolsas de aire activadas, provocando las especulaciones sobre el estado de salud del cantante de regional mexicano, de quien hasta ese momento se desconocía en qué condiciones se encontraba.

Eduin Caz no viajaba en su camioneta al momento del accidente

Por fortuna, todo se trató de falsos rumores, y aunque el vehículo pertenece a Eduin Caz, este no viajaba en él al momento del accidente. Así lo detalló el cantante a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde aseguró que la camioneta era conducida por su tío y representante, quien salió completamente ileso.

“Realmente es verdad, es mi camioneta, afortunadamente yo no iba en esa camioneta. El que iba manejando es mi asistente Jorge Omar Cazares que es mi tío, el cual también está totalmente fuera de peligro”. Eduin Caz

Finalmente, el intérprete de “Ya Supérame” agradeció las muestras de cariño que ha recibido y pidió a sus seguidores no alarmarse pues él se encuentra bien y todo quedó solo en daños materiales.

“Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas, les repito si no les he contestado es porque me voy despertando. Afortunadamente es una noticia mala, pero todo bien, solamente los daños materiales. No tengo más que decirles que muchas gracias por preocuparse pero estamos bien”, agregó.

