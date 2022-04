Jhonny Caz de Grupo Firme envía poderoso mensaje a Ángela Aguilar en pleno escándalo con Gussy Lau

La cantante estadounidense Ángela Aguilar alzó la voz, y puso un alto a las especulaciones que la rodeaban a raíz de que se filtraron varias fotografías en donde se le veía junto al compositor Gussy Lau.

Después de que fueron expuestas las imágenes se dijo que sostenían una relación desde hace un tiempo, incluso el creador de canciones expresó que, si salían desde febrero, pero no pasó mucho tiempo para que la propia Ángela hablara frente a la cámara y subiera un video explicando su sentir.

Enlistó que se encontraba muy triste, defraudada y con el alma adolorida, especificó que se sentía violada por la posibilidad de decidir sobre su vida, su imagen y su privacidad, pero también dijo que le dolía haber confiado en alguien que no debía.

View this post on Instagram

Rápidamente los mensajes de apoyo empezaron a llegar, uno de los que se pronunció a favor Ángela y mencionó que era una artista ejemplar fue Jhonny Caz, el integrante de Grupo Firme escribió en dicho video.

“Venga hermosa, mujer ejemplar eres, no tienes por qué dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas, quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel y esas personas no necesitan una explicación y quienes las piden no la merecen. Sigue brillando”. JHONNY CAZ

Pero la tercera voz de la banda más taquillera de la actualidad del Regional Mexicano no fue el único que compartió unas palabras para la hija de Pepe Aguilar, otras estrellas de la música también mandaron su apoyo a la joven de 18 años, otra de ellas fue su prima Majo Aguilar.