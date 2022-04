VIDEO: Ángela Aguilar estalla contra las filtraciones con Gussy Lau y asegura sentirse traicionada y violada

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar de contar con tan solo 18 años de edad, la llamada “Princesa del Regional Mexicano”, Ángela Aguilar, ha mostrado una madurez que pocos pueden presumir a pesar de tener más de 40 décadas de vida, si no pregúntenle a Cristian Castro.

Y es que la hija menor de Pepe Aguilar fue envuelta en un escándalo después de que el compositor regiomontano, Gussy Lau confirmara su supuesta relación sentimental con Ángela, lo cual al parecer ya no seguirá pues habría traicionado la confianza de la joven cantante.

Por medio de sus redes sociales, Ángela rompió el silencio sobre las fotografías que supuestamente se “filtraron” en la que se le ve muy cariñosa con el compositor que es 15 años mayor que ella, y por obvias razones tiene más experiencia en temas del amor, situación que puso en jaque la integridad de la intérprete, pues muchos aseguran, dicho personaje sólo busca fama a costa de la joven.

“Me siento triste, defraudada, No puedo creer que estoy haciendo este video. Han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo. Me siento violentada. Me siento violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y de decidir sobre mi cuerpo”. ÁNGELA AGUILAR

La menor de la Dinastía Aguilar se mostró entera ante el error de confiar en el supuesto artista, quien violó la intimidad de la originaria de Los Ángeles, California, pues de acuerdo a lo revelado por Ángela, ella ha mantenido su vida amorosa en plena privacidad.

“Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. me duele haber sido defraudada en una persona que yo no pensé. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Me duele tanto y por primera vez me identifico con las mujeres que sufren este tipo de abuso” ÁNGELA AGUILAR

Ángela Aguilar dejó en claro que las imágenes se publicaron sin su consentimiento y aceptó que siente culpa y vergüenza con su familia por la situación. Además de que siente una traición y se siente muy vulnerable.

“Voy a regresar al origen, a estar con mi familia para acurrucarme con ellos. No sé qué hacer, no he tomado ninguna decisión. me tomaré un tiempo para ver cómo voy a proceder. Mi abuela, mi apellido y mi linaje no se merece esto”. ÁNGELA AGUILAR

Pepe Aguilar, el padre de Ángela aún no ha emitido declaraciones al respecto de lo que parece ser el primer escándalo en la carrera de su hija. Sin embargo, la cantante de 18 años se refugiará en su familia y amigos más cercanos durante este duro momento en el que se vio expuesta su vida privada.

