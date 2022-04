Pepe Aguilar confesó a Ángela Aguilar que le desagrada que se le acerquen hombres mayores

Después de que Gussy Lau confirmara que tiene una relación con Ángela Aguilar, medios mexicanos han comenzado a especular sobre la reacción de Pepe Aguilar al respecto de esta noticia.

Aunque el reconocido compositor dio a conocer por medio de un video en redes sociales que su suegro aprueba la relación, muchos dudan de la veracidad del comentario, pues en repetidas ocasiones el cantante de “Por mujeres como tú” ha demostrado que es sobreprotector con la más pequeña de la familia Aguilar.

Y es que Gussy Lau es 15 años mayor que Ángela, lo que ha levantado la preocupación de sus fanáticos, pues el escritor no cumpliría con los requerimientos que en algún momento le hizo Pepe a Ángela en televisión nacional mientras visitaban la Ciudad de México.

Ante el nuevo escándalo de la Dinastía Aguilar, el programa de espectáculos “Chisme No Like” confesó que el intérprete de “Por unas monedas” y “Prometiste” se opuso a la relación que aparentemente lleva un par de meses.

Los especialistas en temas de la farándula aseguraron que Pepe Aguilar no aprobó la relación. Incluso de manera extraoficial trascendió que vetó y excluyó a Gussy Lau de cualquier evento relacionado con su familia.

Tras el reciente escándalo, usuarios en redes sociales recordaron la ocasión en la que Pepe Aguilar habló sobre los pretendientes de Ángela Aguilar, lanzando un fuerte comentarios hacia los hombres mayores que la cortejaban.

Todo ocurrió durante una visita en el programa Hoy cuando la cantante de “En realidad” y “Dime cómo quieres” le preguntó a su papá cuándo la dejaría tener novio. El cuestionamiento recibió aplausos por parte de todos los presentes.

Sin guardarse nada, Pepe Aguilar aseguró que, hasta los próximos 23 años, pues luego se distraen. En tono más serio dijo que estaba seguro que su hija no le pediría permiso.

“En unos 23 años porque se me distraen, pero realmente creen que me pedirá permiso, obvio no. Pero tiene muchísimos prospectos, de todo hasta “ruquillos”, una cosa muy desagradable. Entre sus fans tiene ruquillos también, es algo que no me agrada”

PEPE AGUILAR