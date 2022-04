VIDEO: Gussy Lau asegura que Pepe Aguilar respalda su noviazgo con Ángela Aguilar

Los rumores llegaron a su fin, se confirmó la relación entre Gussy Lau y la “Princesa del Regional Mexicano”, Ángela Aguilar. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el cantautor dio detalles de su relación y defendió a la intérprete de “Ahí donde me ven”, quien fue señalada por salir con un hombre 15 años mayor.

Tras hacerse virales las imágenes en las que se les ve muy cariñosos, ninguno de los artistas había salido a aclarar la situación, sin embargo, René Humberto Lau, nombre real del compositor, rompió el silencio e indicó que las postales las había colocado en sus historias de Instagram en la sección “Close Friends”, no obstante, alguien le tomó captura de pantalla y fue así que se dio a conocer su relación.

Gussy Lau indicó que ha salido con Ángela Aguilar desde febrero y descartó que el papá de la artista, Pepe Aguilar, esté molesto y desapruebe su romance, como se ha especulado en redes sociales y en diferentes sitios de internet.

Esto ha ocasionado que Ángela se colocara en el ojo del huracán después de que se revelaran las imágenes, no sólo porque se dio a conocer su relación, sino también debido a que Gussy Lau es 15 años mayor que ella. Por esta razón el cantautor salió en su defensa.