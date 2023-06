Mientras Cardi B entona a Peso Pluma mientras él estrena su disco “Génesis”

Foto: Arenovoski/ The Exclusive Agency. / Cortesía

La exponente de hip hop, Cardi B, ha dejado claro, una vez más, que por sus venas corre sangre latina. A través de un clip que compartió en Instagram, se dejó ver cantando la canción de la agrupación de regional mexicano, Eslabón Armado, y el exitoso cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, Ella Baila Sola. Peso Pluma lanza su disco “Génesis”. Foto: Cortesía de The Exclusive Agency.

No es la primera vez que la esposa del rapero Offset, Cardi B, se deja ver fanática de algún cantante latinoamericano. Hacer poco cantó una canción de Yailin La Más Viral, aunque no haya sido la canción original. También se ha dejado ver en la misma red social cantando canciones de Selena y exponentes de género urbano. Esta vez el regional mexicano llegó a la intérprete de “WAP” y “I Like It” con J Balvin y así lo dejó claro.

Mientras la rapera entonaba al cantante mexicano, el mismo era noticia por otro lado. Hace unos días le contamos que estaba a punto de lanzar su álbum Génesis. Mismo que cuenta con la participación de otros exponentes de la música mexicana y del género urbano.

Peso Pluma lanza su nuevo disco “Génesis”

Son 14 temas en los que incluye a Natanael Cano, Eladio Carrión, Junior H, Jasiel Núñez y muchos más. Mismos que han estado al lado de Peso Pluma en el importante éxito que ha tenido el último año. De este disco ya había sacado 77 y Rosa Pastel.

Recordemos que dejó el nombre de todos los latinos muy en alto al presentarse en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon convirtiéndose el primer artista de regional mexicano en lograrlo. Además, abrió su propia disquera y está en plena gira por las ciudades más importantes de los Estados Unidos.

Canciones del nuevo álbum de Peso Pluma

ROSA PASTEL ft. Jasiel Núñez LUNA con Junior H 77 ft. Eladio Carrión RUBICÓN CARNAL ft. Natanael Cano GAVILÁN II ft. Tito Doble P VVS ft. Darey Castro , Edgardo Nuñez SU CASA ft. Luis R Conriquez LADY GAGA ft. Gabito Ballesteros, Junior H ZAPATA LA PEOPLE ft. Tito Doble P NUEVA VIDA LAGUNAS ft. Jasiel Núñez BYE

