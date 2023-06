Mia Khalifa lo mostró todo en transparencias y cantó “Ella Baila Sola” de Peso Pluma desde México

La modelo e influencer Mia Khalifa acaba de romper las redes sociales. No solo sus poses con un vestido de transparencias desde las playas de Tulúm, México han puesto a más de uno a botar la baba en Instagram. Si no que la famosa de origen libanés sorprendió cantando “Ella Baila Sola” de Peso Pluma. @miakhalifa Its the crazy eyes for that part always 😂 ♬ Ella Baila Sola – Eslabon Armado & Peso Pluma

No es un secreto que Mia Khalifa es una de las mujeres más sexy del internet y mucho menos que es una fanática y amante de la comunidad latina. La hemos visto en conciertos de Karol G, cantando en español y hasta tuvo un novio del género urbano y puertorriqueño, el reggaetonero Jhay Cortéz. Ahora sorprendió cantando regional mexicano. Por supuesto de la Doble P.

Peso Pluma ha cautivado el corazón de los anglosajones, Jimmy Fallon también cayó rendido antes Peso Pluma y el éxito que compuso y con quien interpreta el corrido tumbado, Eslabón Armado. Al ritmo de “Ella Baila Sola” y con el buen humor que caracteriza a la exactriz porno y estrella de Playboy Centerfold, Mia se contoneó y entonó doblando en perfecto español.

Mia Khalifa se luce sin ropa interior y en transparencias

Con un bikini mínimo y por supuesto todas sus joyas corporales, Mia Khalifa posó sumergida en el mar. Luego se cambió de vestuario para seguir con la sesión de fotos para su nueva marca de joyería Sheytan.

Uno de los outfits fue un vestido transparente que tenía unos pequeños detalles en forma de gota. Esto sin mencionar que Mia lo mostró casi todo y eso terminó de hacer que una lluvia de halagos cayeran tanto en su cuenta de Instagram como de TikTok. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

