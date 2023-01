Mia Khalifa desbordó sus encantos en bikini de triangulitos de la marca de Emily Ratajkowski

Mia Khalifa posó con un bikini de triángulos y una tanga bien pequeña desde una piscina en Amanjena, Marruecos. Ahí como siempre mostró sus cadenas decorando su espectacular cuerpo y además le hizo promoción a los trajes de baño de su amiga, la top model Emily Ratajkowski.

Una serie de fotografías se pudo ver en el carrusel de fotos de Mia Kahlifa en Instagram. El top de triángulos era tan pequeño que sus atributos desbordaron del mismo. Pero eso no es excusa para la ex actriz porno y estrella de Playboy Centerfold, si hay sol, ella misma se destapa, posa en bikini de Emily Ratajkowski y publica.

Justo el día anterior, Mia Khalifa fue parte de la campaña publicitaria Aries. Ahí trabajó con una estrella del modelaje también como lo es Connor Cunningham. La influencer de origen libanés aparece en varias imágenes más vestida y hasta con un pasamontañas de colores de la misma firma. View this post on Instagram A post shared by Conor Cunningham (@mescondi) Deslizar a la derecha. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa) Deslizar a la derecha.

Además, Mia Khalifa está estrenando tatuajes en su mano. Al mejor estilo de la ex actriz porno posó mostrando los mismos para el artista del tatuaje pero con parte de su top afuera y por cierto, vistiendo la ropa de la que ahora es imagen, Aries. Una mujer en medio de una constelación estelar, un hongo y tres estrellas seguidas decoraban su mano. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa) Deslizar a la derecha.

Mia Khalifa apoya a Shakira

Muy quitada de la pena y aprovechando el sol que no sale muy a menudo en Londres, se quitó la ropa y se acostó a broncearse también con un bikini diminuto. Pero lo que llamó la atención fue que colocó en el clip la nueva canción de Shakira con Bizarrap Music Sessions 53. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

Se dice que esto pudo ser una indirecta para su ex Jhay Cortez, el cantante de género urbano, con el que vivió un intenso romance. De hecho, la pareja causó tantos estragos con la noticia de su relación, que ya tenían fans. De pronto dejaron de verse juntos y hasta el momento de cierre de esta nota, ninguno se había pronunciado al respecto.

