Mia Khalifa usó top sin sostén para mandar poderoso mensaje en Instagram sobre el Fentanilo

La ex actriz porno Mia Khalifa ha tumbado quijadas al publicar en su cuenta en Instagram una foto con un top de franela muy ligero sin sostén pero con un mensaje que pone a muchos a pensar: “Jo** Fentanilo“. Por supuesto, esto en torno a los últimos sucesos en los Estados Unidos con este medicamento y los niños.

A pesar de ser una modelo e influencer de contenido para adultos, Mia Khalifa siempre ha seguido muy cerca los eventos que están al momento en las noticias. Bien puede ser el mundial de Fútbol Qatar 2022, un tour de Karol G y hasta la propia crisis del Fentanilo con los menores de edad y los dramáticos desenlaces. Ahora, la también empresario alzó su voz en Instagram.

A pesar de no haberse pronunciando directamente de manera pública sobre la problemática, sí dejó claro que no está de acuerdo con el uso del Fentanilo fabricado ilícitamente que ha generado varios casos de sobredosis. Por supuesto, lo hizo al mejor estilo de una chica de Playboy Centerfold: top pequeñito sin ropa interior y presumiendo parte de sus voluptuosos atributos. View this post on Instagram A post shared by Mia Khalifa (@mia_khalifa_big_fan_club)

Hace pocos días, Mia Khalifa estuvo en Marruecos donde dejó claro que es una de las mujeres más hermosas del entretenimiento y sobre todo el hispano. Sin miedo al qué dirán posó al borde de una piscina con un bikini de triángulos de la marca de la también modelo Emily Ratajkowski. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

Después se dirigió a Miami, Florida para ser parte de la nueva campaña publicitaria de la firma Aries. En la misma posó muy diferente a como se está acostumbrado a verla. Ropa gruesa, larga y hasta un pasamontañas. No cabe dudas que Mia Khalifa no para de trabajar y es justamente eso una de las razones por la que siempre nos enteremos de sus andanzas. View this post on Instagram A post shared by ΛRIES (@ariesarise)

Además, recordemos que es la actriz principal de uno de los videos más reproducidos de Youtube en español. El videoclip “MAMIII” de las cantantes de género urbano Karol G y Becky G. Industria en la cual estuvo un tiempo, pues mantuvo un tórrido e intenso romance con el reggaetonero puertorriqueño Jhay Cortéz.

Sigue leyendo:

Mia Khalifa colocó una cadena en el medio de su tanga color turquesa

Mia Khalifa se quitó la ropa, usó bikini diminuto y mostró apoyo a Shakira

Mia Khalifa enloquece a sus fans con su “pechonalidad” en sensual foto

Mia Khalifa posa en cacheteros y dice en Instagram: “Los traseros importan”

Desnudando su busto, Mia Khalifa posa en Instagram con una obra de Picasso

Karol G muestra la retaguardia por agujeros de pantalón y posa con Mia Khalifa en Miami