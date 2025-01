Cardi B acusó a Offset de robarla y no comprarles regalos de Navidad a sus hijos

Cardi B arremetió contra Offset. Recientemente la rapera estadounidense acusó a su expareja y padre de sus hijos de haberla robado.

A través de un X Spaces esta semana, Cardi B aseguró que el rapero y su mamá la robaron. “No te hice caso después de que tú y tu mamá me robaron”, dijo la intérprete de “WAP” sin compartir mayores detalles de su acusación.

Asimismo, la rapera aseguró que Offset no se tomaba su rol de padre con seriedad al acusarlo de no comprarles regalos de Navidad a sus tres hijos.

Cardi B señaló que el rapero no quiso comprar regalos para sus tres hijos, pero aseguró que si les dio obsequios a sus otros hijos, frutos de otras relaciones.

“Amas tanto a tus hijos y no les compraste nada para Navidad. Viniste a Nueva York a comprarles regalos a tus otros hijos, pero no les compraste nada a mis hijos a propósito para fastidiarme. Eso sí, estábamos bien. No estábamos jodiendo, pero estábamos bien. Deja de jugar conmigo”, dijo la rapera.

Cardi aseguró que Offset tampoco ha mostrado interés en saber cómo está su hija recién nacida. “Ayer llamaste a tu hija por primera vez este año. Es tu hija recién nacida”, dijo.

“Yo solía orar por esta persona antes de orar por mí misma. Y luego este hijo de puta tuvo el descaro de decir que yo estaba siendo ‘competitiva’”, agregó.

¿Cuándo nació el tercer hijo de Cadi B?

La segunda semana de septiembre, Cardi B anunció que había dado a luz a su tercer bebé, fruto de su relación con Offset, a quien le pidió el divorcio cuando anunció su embarazo.

“La cosa más hermosa 9/7/24”, escribió la rapera para acompañar para un carrusel de fotos junto a su bebé.

La primera semana de agosto, Cardi B confirmó su embarazo al publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que luce un vestido rojo que dejaba al descubierto su barriga.

Su embarazo no fue el único anunció que hizo la rapera. En ese momento, Cardi B también anunció que había solicitado el divorcio de Offset, padre de sus dos hijos: Kulture y Wave.

Cardi B y Offset se casaron en 2017 y desde entonces su relación ha estado marcada por altibajos. La primera vez que se separaron fue en 2020, cuando Cardi B solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”; sin embargo, se reconciliaron y la cantante descartó la separación en ese momento.

