Cardi B y Offset se reunieron para el cumpleaños de su hijo en medio de su divorcio

Tras el anuncio de su divorcio, Cardi B y Offset se reunieron. Pese a la separación, la ex pareja de raperos no se guardan rencor y compartieron un lindo momento familiar juntos.

De acuerdo con People, los raperos se reunieron el sábado para el cumpleaños de su hijo Wave.

A través de sus historias de Instagram, Cardi B compartió varias fotos y videos de la celebración entre los cuales destacó uno de Wave bailando con su padre Offset.

La intérprete de “WAP” también compartió imágenes de parte de la fiesta de su hijo con temática de aviones como del gran pastel que incluía detalles de aviones, maletas, pasaportes y brújulas.

Esta es la primera vez que Cardi B y Offset son vistos juntos desde que el mes pasado la rapera hiciera público su divorcio y también su embarazo.

La primera semana de agosto, Cardi B confirmó su embarazo al publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que luce un vestido rojo que dejaba al descubierto su barriga.

“¡Con cada final viene un nuevo comienzo! Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y, sobre todo, has renovado mi poder. ¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que veas lo que me ayudaste a lograr, lo que me impulsaste a hacer! Es mucho más fácil enfrentar los giros, vueltas y pruebas de la vida acostada, pero tú, tu hermano y tu hermana me han mostrado por qué vale la pena seguir adelante”, escribió la rapera.

Su embarazo no fue el único anunció que hizo la rapera. En ese momento, Cardi B también anunció que había solicitado el divorcio de Offset, padre de sus dos hijos: Kulture y Wave.

Recientemente, una fuente confirmó a Page Six que los motivos que impulsaron a Cardi B a separarse de forma definitiva de Offset no están relacionados con infidelidad.

“Se han distanciado. Eso es lo que la llevó a tomar esta decisión más que cualquier otra cosa. Esto es algo que ella quiere hacer”, dijo la fuente. “Ambos han estado en la misma página. No hubo [rechazo]. Se han distanciado y ese sentimiento se ha vuelto más fuerte con el tiempo. Se ha vuelto inevitable”, agregó.

Cardi B y Offset se casaron en 2017 y desde entonces su relación ha estado marcada por altibajos. La primera vez que se separaron fue en 2020, cuando Cardi B solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”; sin embargo, se reconciliaron y la cantante descartó la separación en ese momento.

