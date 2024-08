Cardi B se siente aliviada por dejar de ocultar su embarazo

Tras confirmar su embarazo, Cardi B mostró su barriga de embarazo. La semana pasada, la cantante confirmó que estaba esperando su tercer hijo luego de anunciar que le pidió el divorcio a Offset.

El viernes, la rapera fue vista paseando por Nueva York mientras estaba de compras. Cardi B lució un top deportivo J’adore Dior y jeans Acne Studios que combinó con un pañuelo sobre la cabeza y un bolso Dior.

A través de su cuenta de X, la rapera de 31 años expresó su alivio por dejar de usar prendas que oculten su embarazo y poder mostrarlo con total libertad.

“Estoy tan feliz de que todos sepan que estoy embarazad ahora puedo dejar de usar esas faldas de colegialas”, escribió Cardi B.

I’m so happy y’all know I’m🤰🏻now I can stop wearing those deum school girl skirts lmaoooooo 😂😂 — Cardi B (@iamcardib) August 4, 2024

En los últimos meses, la cantante de “WAP” ha usado muchas faldas altas plisadas en un intento de ocultar su embarazo, tal como hizo para el video de “Wanna Be (Remix)” junto a GloRilla y Megan Thee Stallion.

La semana pasada, Cardi B confirmó su embarazo al publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que luce un vestido rojo que dejaba al descubierto su barriga.

“¡Con cada final viene un nuevo comienzo! Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y, sobre todo, has renovado mi poder. ¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que veas lo que me ayudaste a lograr, lo que me impulsaste a hacer! Es mucho más fácil enfrentar los giros, vueltas y pruebas de la vida acostada, pero tú, tu hermano y tu hermana me han mostrado por qué vale la pena seguir adelante”, escribió la rapera.

Su embarazo no fue el único anunció que hizo la rapera. En ese momento, Cardi B también anunció que había solicitado el divorcio de Offset, padre de sus dos hijos: Kulture y Wave.

Recientemente, una fuente confirmó a Page Six que los motivos que impulsaron a Cardi B a separarse de forma definitiva de Offset no están relacionados con infidelidad.

“Se han distanciado. Eso es lo que la llevó a tomar esta decisión más que cualquier otra cosa. Esto es algo que ella quiere hacer”, dijo la fuente. “Ambos han estado en la misma página. No hubo [rechazo]. Se han distanciado y ese sentimiento se ha vuelto más fuerte con el tiempo. Se ha vuelto inevitable”, agregó.

Cardi B y Offset se casaron en 2017 y desde entonces su relación ha estado marcada por altibajos. La primera vez que se separaron fue en 2020, cuando Cardi B solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”; sin embargo, se reconciliaron y la cantante descartó la separación en ese momento.

