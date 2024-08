Cardi B reveló que casi pierde su bebé tras sufrir una caída en las escaleras

Cardi B sufrió un gran susto tras sufrir una caída en las escaleras. La rapera estadounidense, quien anunció recientemente su embarazo, confesó que sintió mucho miedo tras el incidente.

Esta semana, Cardi B contó en un Spaces en X que sufrió una caída en las escaleras por el que tuvo que acudir al hospital. “Estaba bajando las escaleras y me resbalé un poco. Prácticamente, me caí pero trataba de sostenerme de la baranda. Mi pie de todas formas resbaló y como que me rompí el trasero”, reveló.

La caída fue tan grave que casi sufre un aborto, reveló la intérprete de “WAP”. “Fue un accidente rarísimo, que se volvió tan severo al punto que me sentía paralizada”, dijo la rapera. “Noté que no podía caminar y que sentía dolor en la parte baja del abdomen”, agregó.

La rapera contó que tras la caída no le prestó mucha atención al dolor que sentía en su espalda baja porque, por su embarazo, ya le molestaba hasta que ya no podía moverse. “Cuando me desperté no podía mover la parte inferior de mi cuerpo. O sea, apenas mover mi pie hacía que me doliera el vientre. No me podía mover. Me sentía paralizada”, detalló.

Al ser examinada en el hospital, los médicos detectaron que había sufrido un desgarro en un ligamento de la pelvis. “Es justo donde estaba la cabeza de mi bebé. Comencé a dilatar y estaba sufriendo contracciones cada dos minutos por un día entero”, contó Cardi.

La cantante contó que estuvo días en observación y con analgésicos para aliviar su dolor. “Sentía mucho dolor y no pude moverme por dos días enteros”, dijo.

La semana pasada, Cardi B confirmó su embarazo al publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que luce un vestido rojo que dejaba al descubierto su barriga.

Su embarazo no fue el único anunció que hizo la rapera. En ese momento, Cardi B también anunció que había solicitado el divorcio de Offset, padre de sus dos hijos: Kulture y Wave.

Recientemente, una fuente confirmó a Page Six que los motivos que impulsaron a Cardi B a separarse de forma definitiva de Offset no están relacionados con infidelidad.

“Se han distanciado. Eso es lo que la llevó a tomar esta decisión más que cualquier otra cosa. Esto es algo que ella quiere hacer”, dijo la fuente. “Ambos han estado en la misma página. No hubo [rechazo]. Se han distanciado y ese sentimiento se ha vuelto más fuerte con el tiempo. Se ha vuelto inevitable”, agregó.

Cardi B y Offset se casaron en 2017 y desde entonces su relación ha estado marcada por altibajos. La primera vez que se separaron fue en 2020, cuando Cardi B solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”; sin embargo, se reconciliaron y la cantante descartó la separación en ese momento.

