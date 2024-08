Cardi B reveló que su segundo álbum está casi listo

El tan esperado segundo disco de Cardi B está casi listo. Así reveló la rapera estadounidense, quien confirmó hace poco que solo le falta elegir que foto de ella estará en la portada.

La semana pasada, Cardi B respondió a un post de una cuenta de fans en X que decía iban en camino a Francia para buscarle el bolso Hermes que tanto quiere.

La rapera se tomó el post con humor y respondió: “Si me encuentras el bolso lanzaré la portada de mi disco”. De inmediato, otro fan no dudo en pedirle que confirmara si la portada del álbum estaba lista.

If you find me the bag I’ll release my album cover 😳 https://t.co/BinHrxVRsR — Cardi B (@iamcardib) August 17, 2024

Sin dudar, la cantante reveló que la portada estaba lista y que solo le faltaba escoger la foto. “Las portadas de los álbumes ya están tomadas… simplemente no sé cuál elegir”, confesó.

Album covers are taken ….I just don’t know which to pick 😳 https://t.co/Rii80FBytV — Cardi B (@iamcardib) August 17, 2024

En julio, Cardi B, quien hace poco reveló que está embarazada, informó que espera publicar su nuevo álbum, el segundo de su carrera y el primero en seis años, este año.

En ese momento, la rapera de 31 años reaccionó a través de su cuenta de X a los rumores sobre el retraso de su nuevo álbum y que espera publicarlo este año.

“Quiero decirle esto a la pandilla Bardi o a cualquiera que sea simplemente fanático de mi música o incluso de mis locuras… Tengo mis días buenos y mis días malos, pero ¿sabes qué? Ya sea bueno o malo, no podría estar más feliz con la obvia anticipación para mi álbum… A veces me pongo un poco agresiva porque todos saben que no me gusta que me digan qué hacer, pero les prometo que llegará ESTE AÑO”, aseguró la rapera.

La rapera no publica un álbum desde 2018, cuando publicó Invasion of Privacy con el que ganó un Grammy a Álbum del Año, convirtiéndose en la tercera rapera de la historia en ser nominada en esa categoría.

Con su primer álbum también debutó en el número uno del Billboard 200, convirtiéndose en la primera mujer solista en lograr este hito en casi 15 años.

Cardi B sufrió un susto con su embarazo

Tras anunciar su embarazo, Cardi B reveló que sufrió un gran susto tras sufrir una caída en las escaleras.

Hace poco, Cardi B contó en un Spaces en X que sufrió una caída en las escaleras por el que tuvo que acudir al hospital. “Estaba bajando las escaleras y me resbalé un poco. Prácticamente, me caí pero trataba de sostenerme de la baranda. Mi pie de todas formas resbaló y como que me rompí el trasero”, reveló.

La caída fue tan grave que casi sufre un aborto, reveló la intérprete de “WAP”. “Fue un accidente rarísimo, que se volvió tan severo al punto que me sentía paralizada”, dijo la rapera. “Noté que no podía caminar y que sentía dolor en la parte baja del abdomen”, agregó.

Al ser examinada en el hospital, los médicos detectaron que había sufrido un desgarro en un ligamento de la pelvis. “Es justo donde estaba la cabeza de mi bebé. Comencé a dilatar y estaba sufriendo contracciones cada dos minutos por un día entero”, contó Cardi.

La cantante contó que estuvo días en observación y con analgésicos para aliviar su dolor. “Sentía mucho dolor y no pude moverme por dos días enteros”, dijo.

