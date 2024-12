Cardi B se viraliza al asegurar que ya no quiere más su mansión en Atlanta

La cantante neoyorquina Cardi B, de 32 años, sorprende´a sus seguidores al hacerles saber que ya no está contenta con la mansión que posee en Atlanta, Georgia.

La celebridad habló sobre este tema en una publicación de X, antes Twitter, en la que se compartieron algunas imágenes de su hogar y lo definieron como una mansión de ensueño, sin embargo, para ella no lo es y así respondió.

“Mi casa. No la quiero más”, escribió la pareja de Offset en respuesta a la publicación.

A continuación detalló que no disfruta vivir en la zona y que para ella no hay como tener un hogar en Nueva York.

“No me gusta vivir en Atlanta. En realidad no me gusta vivir en ningún otro lugar que no sea Nueva York”, aseguró la artista.

La mansión, de 22,000 pies cuadrados, cuenta con cinco dormitorios, siete baños completos, cuatro medios baños, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, cava de vino, entre otras habitaciones.

Al exterior tiene un campo de tiro, una piscina y un jardín privado, al contar con seis acres de terreno.

Sigue leyendo:

Bono compra mansión en Los Ángeles por $7 millones de dólares

Conoce la casa donde Cristiano Ronaldo y su familia se refugiaron de la nieve en Finlandia

Así es la casa donde Myriam Hernández y su esposo vivieron hasta el fin de su matrimonio

Conoce la antigua mansión de Raphael que también fue habitada por Richard Nixon