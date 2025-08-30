Tras su separación de Cardi B, Offset no quiere volver a casarse

Tras su separación de Cardi B, el rapero Offset dejó claro que no tiene planes de volver a casarse próximamente.

En una reciente conversación en el podcast Full Send, el integrante del grupo Migos, que estuvo casado durante varios años con la rapera Cardi B, dijo que, tras la experiencia vivida, prefiere mantener su vida amorosa más privada y evitar el compromiso matrimonial por ahora.

“No estoy interesado en casarme de nuevo. Estoy enfocado en mí, en mi familia y en mi carrera, y prefiero tomar las cosas con calma”, expresó el rapero, dejando claro que el matrimonio ya no es una prioridad en su vida.

Tras el fin de su relación con Cadi B, Offset ha mostrado una postura firme, subrayando que valora más la paz y la estabilidad emocional que le ha costado encontrar tras la separación.

Aunque ambos han indicado que mantienen una buena relación por el bien de sus hijos, Offset parece decidido a evitar repetir experiencias del pasado, prefiriendo un camino más sencillo y menos expuesto a los reflectores.

“Se trata de seguir adelante, en paz. Ese es el mensaje”, dijo el rapero.

Por su parte, Cardi B también ha manifestado en varias ocasiones que está enfocada en su crecimiento personal y profesional.

En una reciente conversación en The Ebro Show, el rapero expresó su arrepentimiento y asumió la responsabilidad por las acciones que llevaron al fin de la relación.

“La cagué… Tengo que reconocerlo y retomar el camino”, dijo el artista, mostrando una sincera autocrítica.

Cardi B y Offset estuvieron casados desde 2017 hasta su separación definitiva en julio de 2024. Tuvieron una relación marcada por altibajos, incluyendo acusaciones de infidelidad por parte de Offset.

A pesar de varios intentos de reconciliación, Cardi B solicitó el divorcio en 2024, poniendo fin a siete años de unión.

Actualmente, Cardi B mantiene una relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs, mientras que Offset ha sido vinculado sentimentalmente con la modelo e influencer Melanie Jayda.

