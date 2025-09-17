Cardi B confirma que está embarazada de su cuarto bebé: “Estoy feliz”

La rapera neoyorquina Belcalis Marlenis Almánzar, mejor conocida como Cardi B, dio a conocer, el miércoles 17 de septiembre, que está a la espera de su cuarto hijo, el primero producto de su relación con Stefon Diggs, uno de los jugadores estrella de la NFL.

La confirmación de su embarazo se produjo en el programa ‘CBS Mornings’, en donde ahondó en detalles sobre la hermosa etapa que está viviendo en el plano personal.

La artista compartió que el nuevo integrante de su numerosa familia nacerá en el mes de febrero, lo que la llena de emoción

“Estoy emocionada, estoy feliz. Siento que estoy en un buen lugar. Me siento muy fuerte, muy poderosa de que estoy haciendo todo este trabajo, mientras estoy creando un bebé”, compartió Cardi B en la conversación.

A continuación, con ese sentido del humor que la caracteriza, bromeó sobre los gastos que se le avecinan en el 2026, por lo que suplicó la ayuda de sus seguidores.

“Será mejor que compren mi álbum para que pueda comprar Pampers y pañales”, dijo en tono de broma.

El nuevo integrante de la familia, cuyo género se desconoce, llegará tan solo meses después de que Cardi B y Stefon Diggs confirmaran su relación, aunque hay rumores de que comenzaron a salir desde finales del 2024.

“Mi hombre y yo nos apoyamos mucho el uno al otro. Estamos como en el mismo tiempo en nuestras carreras. Siento que somos realmente geniales y de lo mejores en lo que hacemos. Él y yo pensamos lo mismo: ‘Sí, eres uno de los mejores, ¿qué es lo siguiente en la vida? ¿Qué vamos a hacer nuevo? Tenemos que hacerlo de nuevo en grande, todo el tiempo’. Nunca estamos confomes. Tenemos que seguir adelante y eso es lo que somos”, dijo ella en la misma entrevista.

Antes de que el jugador de los New England Patriots llegara a su vida, la reconocida intérprete estuvo casada con Offset, de cuya relación nacieron Kulture Kiari, Wave Set y Blossom.

Sigue leyendo: