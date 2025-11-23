Cardi B bañó en oro el cordón umbilical de su hijo Stefon Diggs para convertirlo en un colgante

Cardi B sorprendió al mundo al convertir en una joya el cordón umbilical de su hijo recién nacido, su cuarto hijo y el primero con su actual pareja el deportista Stefon Diggs.

La rapera, conocida no solo por su música sino también por compartir momentos íntimos de su vida, decidió inmortalizar este vínculo tan especial con una pieza única de joyería al bañar el cordón umbilical en oro para convertirlo en un colgante.

Para realizar este proceso, Cardi B confió en Mommy Made Encapsulation, una empresa especializada en conservar placentas y cordones umbilicales.

En sus redes sociales, la compañía compartió un video en el que muestra cómo se le da forma de corazón al cordón umbilical antes de deshidratarlo y sumergirlo en cromo dorado para transformarlo en un colgante.

Según la firma, “el cordón umbilical es la primera conexión entre una madre y su bebé: la línea vital que los nutrió, los protegió y los llevó a través de cada momento del embarazo”.

Esta joya no solo representa un recuerdo tangible de ese lazo tan vital entre la madre y su bebé, sino que se convierte en un símbolo de memoria y amor que Cardi B podrá conservar para siempre.

Además, la rapera recibió una impresión de su placenta y parte de esta fue pulverizada en cápsulas para que las consuma, una práctica que algunas madres famosas llevan a cabo por los supuestos beneficios para la salud.

La semana pasada, Cardi B sorprendió al anunciar que su hijo con Stefon Diggs ya nació. La rapera compartió la noticia con un video en sus redes sociales, en el que no compartió detalles como la fecha del nacimiento de su bebé.

“Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Les presenté al mundo nueva música y un nuevo álbum! Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma”, escribió la rapera en sus redes sociales.

Este bebé es el cuarto hijo de Cardi B y el primero con el jugador de la NFL Stefon Diggs.

Cardi B ya es madre de Kulture, de 7 años, Wave, de 3, y Blossom, de 11 meses, todos frutos de su relación con el rapero Offset, de quien se está divorciando.

