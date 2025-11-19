Cardi B compartió la primera foto de su bebé con Stefon Diggs. Hace poco, la rapera estadounidense anunció que su primer hijo con el jugador de la NFL ya nació.

A través de su cuenta de Instagram, Cardi B compartió un carrusel con tres fotos en las que se le ve pasando mientras carga a su bebé con Diggs sin mostrar su rostro.

De acuerdo con la publicación de la rapera, el bebé, un niño cuyo nombre aún no se conoce, nació el pasado 4 de noviembre.

De inmediato, la publicación de la rapera se llenó con comentarios de sus seguidores para darle la bienvenida al nuevo integrante de su familia.

“Muchas bendiciones”, “Felicidades chicos”, “Bienvenido a casa ángel. Felicidades a ti y a tu creciente familia”, son algunos de los comentarios.

La semana pasada, Cardi B sorprendió al anunciar que su hijo con Stefon Diggs ya nació. La rapera compartió la noticia con un video en sus redes sociales, en el que no compartió detalles como la fecha del nacimiento de su bebé.

“Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Les presenté al mundo nueva música y un nuevo álbum! Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma”, escribió la rapera en sus redes sociales.

Este bebé es el cuarto hijo de Cardi B y el primero con el jugador de la NFL Stefon Diggs.

Cardi B ya es madre de Kulture, de 7 años, Wave, de 3, y Blossom, de 11 meses, todos frutos de su relación con el rapero Offset, de quien se está divorciando.

¿Cuándo comenzó la relación de Cardi B y Stefon Diggs?

En junio, Cardi B confirmó su relación con el jugador de futbol americano Stefon Diggs.

En ese momento, la rapera compartió en su cuenta de Instagram un carrusel con varias fotos y videos con los que confirmó su romance con el wide receiver de los New England Patriots.

En una de las imágenes se ve a la rapera posar en un yate mientras abraza tiernamente al jugador de los New England Patriots y lo mira a los ojos. En otras de las imágenes, un video, se ve a Cardi B haciendo un sensual twerking sobre Stefon Diggs.

