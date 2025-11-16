Cardi B estalla contra Offset por cuestionar la paternidad de su hijo con Stefon Diggs

Cardi B estalló contra Offset por poner en duda la paternidad de su hijo con Stefon Diggs. Esta semana, la rapera anunció al nacimiento de su primer bebé con el jugador de la NFL.

Tras el anuncio del nacimiento del bebé de Cardi B y Diggs, el rapero publicó un breve mensaje en sus historias de Instagram, que luego eliminó, en el que se atribuía la paternidad del bebé de la rapera, de acuerdo con Page Six.

“My kid lol”, escribió Offset. La publicación del rapero desato la furia de Cardi B, quien no se quedó callada y respondió con ira y reproches a su exesposo, denunciando una actitud irrespetuosa y perturbadora.

A través de su cuenta de X, la rapera publicó una serie de publicaciones, que luego eliminó, en los que se quejó del acoso incesante de Offset.

“Ustedes piensan que es muy gracioso, pero no lo es… Ha pasado más de un año y sigo siendo acosada y amenazada hasta el punto de sentir que mi vida corre peligro… Todo es diversión y juegos hasta que es demasiado tarde”, afirmó.

“Hay gente que hace cualquier cosa por llamar la atención y la cosa se puede poner muy fea con una sola publicación… ¡DÉJENME EN PAZ!”, añadió la rapera.

El conflicto entre Cardi B y Offset no es nuevo y forma parte de un proceso de divorcio que se ha tornado conflictivo, marcado por acusaciones cruzadas y declaraciones explosivas sobre la manutención de sus tres hijos en común.

En el pasado, Cardi B acusó a Offset de ser un padre ausente y de no contribuir económicamente en la manutención de sus hijos, mientras él ha buscado una custodia compartida en medio del proceso de separación que comenzó oficialmente en julio de 2024.

Por su parte, Stefon Diggs, conocido receptor abierto de los New England Patriots, enfrenta también su propio drama familiar, ya que ha sido demandado por la paternidad de una bebé de siete meses con otra mujer, Aileen Lopera.

Después de negar inicialmente la paternidad y pedir pruebas de ADN, se confirmó genéticamente que Diggs es el padre, y ahora enfrenta las responsabilidades de coparentalidad mientras mantiene su relación con Cardi B.

Seguir leyendo:

· Tras revelar su cuarto embarazo, Cardi B contó cómo han sido sus partos

· Cardi B reveló por qué su divorcio de Offset no ha finalizado

· Embarazada y feliz: Así celebró Cardi B su cumpleaños 33