Cardi B reveló por qué su divorcio de Offset no ha finalizado

El divorcio entre Cardi B y Offset aún no ha finalizado. Recientemente, la rapera reveló la razón por la que no se ha oficializado su separación del padre de sus hijos.

En una reciente transmisión en vivo en X Spaces, la rapera explicó por qué sigue casada con Offset a pesar de haber solicitado el divorcio hace más de un año.

“La única razón por la que todavía estoy casada es porque alguien quiere que pague sus impuestos”, dijo Cardi B en referencia a Offset.

“¿Quieren saber qué pasa? La única forma de salir de mi matrimonio es pagando los impuestos de otra persona, aunque pague los míos, y dándoles una de mis propiedades. Voy a luchar por eso. Esto no es amor. No voy a dejar de vivir mi vida”, agregó.

Aunque físicamente están separados, la rapera dice sentirse como un rehén. “Con un contrato, prácticamente sigo casada, porque alguien quiere tomarme como rehén, si no les doy millones de dólares para que se libren”, dijo.

Actualmente, Cardi B tiene una relación con el futbol americano Stefon Diggs, con quien está esperando un bebé.

Cardi B y Offset estuvieron casados desde 2017 hasta su separación definitiva en julio de 2024. Tuvieron una relación marcada por altibajos, incluyendo acusaciones de infidelidad por parte de Offset.

A pesar de varios intentos de reconciliación, Cardi B solicitó el divorcio en 2024, poniendo fin a siete años de unión.

Cardi B y Offset comparten la crianza de sus tres hijos: Kulture, Wave y Blossom, quien nació el año pasado.

