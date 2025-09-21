Tras revelar su cuarto embarazo, Cardi B contó cómo han sido sus partos

Cardi B decidió abrirse con sus seguidores y compartir un aspecto íntimo de su vida. Tras anunciar su cuarto embarazo, la rapera estadounidense reveló detalles sobre cómo fueron sus partos anteriores.

En una reciente conversación en el podcast The Breakfast Club, la rapera confesó que su segundo parto, del su hijo Wave, fue especialmente difícil porque el bebé era demasiado grande, lo que le provocó un desgarro durante el nacimiento.

“Mi segundo bebé, es demasiado grande, me desgarró”, dijo Cardi B en referencia a su vagina.

Lo mismo le pasó en su primer parto, el de Kulture. “Con el primero, me tuvieron que coser”, contó.

En su último parto, el año pasado, la rapero aseguró que todo fue mucho más sencillo y menos doloroso que los anteriores.

“Ahora las cosas son un poco diferentes y tengo más experiencia. Por ejemplo, el tercero fue tan fácil, así que espero que este también lo sea, en el nombre del señor. Por eso pienso: ‘Lo hice el año pasado. Puedo hacerlo (de nuevo)”, dijo.

Actualmente, Cardi B está en la dulce espera de su cuarto hijo, fruto de su relación con el jugador de futbol americano Stefon Diggs.

“Voy a tener un bebé con mi novio”, dijo la rapera durante su entrevista con Gayle King para CBS Mornings. “De verdad estoy muy… emocionada”, anunció la rapera la semana pasada.

“Estoy feliz, siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, me siento muy poderosa porque hago todo este trabajo, pero al mismo tiempo estoy creando un bebé”, agregó.

Cardi B tiene tres hijos: Kulture, de 7 años, Wave, de 3, y Blossom, de 11 meses, todos fruto de su relación con el rapero Offset, de quien se está divorciando.

