Stefon Diggs, actual novio de Cardi B, habría tenido otro bebé hace solo unos meses

La rapera Cardi B sorprendió a sus seguidores, el miércoles 17 de septiembre, al anunciar que estaba en la espera de su cuarto hijo y el primero con Stefon Diggs, un reconocido jugador de la NFL.

A pesar de que estos momentos deberían ser de felicidad para ambos, la realidad es que para él no están siendo del todo sencillos, luego de que una modelo apareciera en escena y asegurara que ellos se convirtieron en papás hace tan solo unos meses.

La mujer, que responde al nombre de Aileen Lopera, aseguró en documentos ingresados ante la Corte que ella y el deportista tienen una hija en común, sin embargo, alega que éste asegura que no le consta que la menor sea suya.

De acuerdo al portal TMZ, que fue el medio que tuvo acceso a los documentos ingresados, Aileen lleva peleando con este tema de la paternidad desde diciembre del 2024, cuando su bebé todavía ni nacía, sin embargo, fue hasta julio que obtuvo una respuesta de su parte.

“En su respuesta, presentada a mediados de julio, Diggs declaró no estar seguro de ser el padre de la pequeña, que nació en abril. Diggs solicitó pruebas genéticas para tomar la decisión oficial”, informó TMZ.

Desde el 17 de julio un juez instruyó a ambos a someterse a pruebas genéticas para determinar la paternidad de la bebé, sin embargo, se desconoce si ya la llevaron a cabo.

“Mi cliente espera con ansias el día en que el Sr. Diggs reconozca y cuide de su pequeña hija en Los Ángeles”, señaló Tamar Arminak, la abogada de la también influencer sobre la pequeña Charliee Harper.

Hasta el momento ni él, ni su entorno, se han pronunciado sobre su supuesta paternidad.

